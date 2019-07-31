Липиды отнюдь не бесполезны

"Жир пользуется дурной репутацией, тем не менее, он является одним из элементарных кирпичиков всего живого и основным компонентом невероятной электрической схемы нервной системы", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Ализе Гилем.

"Как выглядит жир? Первый образ, который у нас появляется, это изображение мягкой и дряблой жировой ткани на уровне живота, ягодиц, бедер или рук. Однако куда более неожиданно то, что вторым органом, который содержит жир, сразу после туловища оказывается мозг", - говорится в статье.

"Липиды, присутствующие в мозге - это не просто аморфный жир", - указывает Каролина Пот, доцент кафедры неврологии Университетского больничного центра кантона Во (CHUV) в Лозанне.

"(...) Роль жира в нервной системе настолько важна и сложна, что современные исследования продолжают подчеркивать основополагающую роль, которую играют липиды: они активно участвуют в правильной передаче сигналов между нейронами", - пишет Le Temps.

"Для этого аксонам, длинным отросткам нейронов, нужен хороший изолятор. "Как в электрических установках", - сравнивает невролог. В схеме нервной системы этот изолятор называется миелиновой оболочкой и представляет собой белое, блестящее и жирное вещество, - сообщает журналистка.

"(...) Долгое время изучение мозга фокусировалось на нейронах, а миелином немного пренебрегали", - вспоминает профессор Богдан Драганский, директор исследовательской лаборатории нейровизуализации Департамента клинической неврологии в CHUV. "Сегодня мы понимаем, что клетки, которые производят миелин, также играют роль в пластичности мозга: с помощью модификаций этой изолирующей оболочки они могут регулировать скорость передачи информации", - говорит исследователь. И продолжает: "Способность нервных клеток работать вместе, как оркестр, тесно связана с модуляциями миелина".

"(...) Однако мы рождаемся почти без миелина, - отмечает Богдан Драганский. - В первые несколько месяцев миелинизация происходит в тех участках мозга, которые выполняют важнейшие функции в жизни ребенка: чувствовать, видеть, слышать, двигаться. Затем последует остальное, до тех пор, пока не произойдет миелинизация префронтальной коры головного мозга в период полового созревания, что повлечет за собой изменение характера", - описывает исследователь.

"Процесс миелинизации довольно непрерывный и регулярный, в отличие от создания нервных связей, имеющего более выраженные пики", - говорится в статье.

"Кривая развития миелина немного напоминает гору с вершиной, которая достигается примерно в 45 или 50 лет. После этого количество и качество миелина снижаются... чем объясняется то, что человек становится более медлительным", - отмечает невролог.

"На самом деле, согласно современным знаниям, в течение жизни мы теряем от 1 до 2% нервных клеток нашего мозга, тогда как объем миелина уменьшается примерно на 10%. Таким образом, нарастающая потеря миелина способна сыграть важную роль в механизмах старения. Наконец, заинтересовавшись жирами нашего мозга, можно обнаружить, что с неврологической точки зрения, в 50 лет мы находимся на пике, на "вершине горы"!" - заключает Ализе Гилем.