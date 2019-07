31 июля 2019 г. Юлия Латынина | The New York Times Необыкновенное оружие Путина? И снова все новое - это хорошо забытое старое "Россия Владимира Путина открыто приступила к агрессивному перевооружению. (...) Едва ли проходит месяц, чтобы российское министерство обороны или сам президент Путин не похвастались новым меняющим расклад чудо-оружием - тем, что немцы когда-то называли вундерваффе", - пишет на страницах The New York Times Юлия Латынина, российская журналистка радиостанции "Эхо Москвы" и независимой российской "Новой газеты". "У нас что, новая холодная война? - задумывается Латынина. - Есть ли сходство между Путиным и лидерами Советского Союза? На самом деле, сходства нет. Советский Союз редко хвастался своим оружием, хотя и часто бравировал ракетами во время парадов около Кремля. Он утверждал, что является мирным государством, окруженным капиталистическими милитаристами, и когда дело доходило до нового оружия, Советский Союз был крайне скрытным. Тогда все, чем сегодня хвастается Путин, было бы сверхсекретными, сожженным до прочтения данными". "(...) Начнем с зенитного комплекса С-400 "Триумф", который недавно с большой шумихой приобрела Турция, - предлагает Латынина. - Россия развернула его еще в 2007 году и заявила, что это лучшая из когда-либо созданных систем ПВО, с ракетой 40Н6E с дальностью 250 миль, способной поражать цели на высоте от 15 до 20 миль - возможность, не имеющая аналогов среди других ракетных систем "земля-воздух" где бы то ни было". "Но у технических возможностей этого комплекса не было шансов показать себя в действии, - подчеркивается в статье. - Первое успешное испытание ракеты 40Н6E состоялось в 2015 году, через семь лет после развертывания; испытания были завершены не ранее июля 2018 года, а в феврале прошлого года первую партию ракет 40H6E отправили морем в Китай, который с нетерпением ждал их в течение четырех лет. Угадайте, что было дальше? Корабль попал в шторм, и хотя эти драгоценные ракеты были предположительно плотно запечатаны, российские чиновники заявили, что они промокли и должны быть уничтожены. Таким образом, мы можем быть уверены, что то, что сделало ракетную систему С-400 не имеющей аналогов - это то, что для ее официального развертывания потребовалось 11 лет. И мы до сих пор не можем быть уверены в том, что она полностью функциональна. Одному Богу известно, что вот-вот получит Турция". Автор указывает на "еще одно российское вундерваффе: гиперзвуковую крылатую ракету "Авангард". "Это было одно из шести новых российских стратегических вооружений, представленных президентом Путиным в его послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. Министерство обороны с гордостью объявило, что боевой блок, выпущенный ракетой, летит в 27 раз быстрее скорости звука и способна на горизонтальные вертикальные маневры уклонения. Она идет к цели "как огненный шар", сказал Путин. Конечно, у "Авангарда" очень высокая скорость входа в плотные слои атмосферы. Но то же самое можно сказать и про любую другую баллистическую боеголовку. И да, ракета "Авангард" способна маневрировать, так как оснащена крылышками. Но, на самом деле, это очень старая идея - оснастить баллистическую ракету крыльями, чтобы она могла маневрировать в атмосфере. Впервые она была опробована в 1944 году Вернером фон Брауном на некоторых из его нацистских ракет V-2. Это тупик. На экстремальной скорости и на траектории баллистического входа в атмосферу все, что приобретается в маневренности, теряется в точности, - отмечается в статье. - Само собой разумеется, "Авангард" способен нанести удар по территории Соединенных Штатов и его невозможно успешно перехватить. Ну и что из того? Это верно для любой российской межконтинентальной баллистической ракеты". "Еще одно из путинских вундерваффе - ракета "Циркон", гиперзвуковая противокорабельная ракета с дальностью 250 миль. На что она похожа, сказать трудно: каждый раз, когда ею хвастаются российские чиновники, они публикуют фотографию гиперзвукового американского Boeing X52 Waverider", - говорится в публикации. (...) Советский Союз "производил действительно хорошие гиперзвуковые и воздушно-реактивные двигатели. Фактически это была одна из немногих сфер, где Советы были лучшими", - пишет Латынина и напоминает, что "первым в истории прямоточным воздушно-реактивным двигателем (...) был "самолет-снаряд" нацистской Германии V-1, который использовался для того, чтобы внушить ужас британцам во время Второй мировой войны, но только усилил их решимость. (...) После войны Советы приобрели несколько из гитлеровских V-1 и V-2, и их разработки продолжились в бюро, возглавляемом Владимиром Челомеем. Челомей не был достаточно успешным конструктором, пока не нанял инженера Сергея Хрущева - способного инженера, но, что более важно, сына генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза Никиты Хрущева. Это дало Челомею неограниченный доступ к ресурсам и привело к созданию некоторых действительно выдающихся образцов военной техники". "Советские сверхзвуковые ракеты "Куб" класса "земля-воздух" сыграли огромную роль на начальных этапах израильско-арабской войны 1973 года, и сверхзвуковая противокорабельная ракета "Оникс" были настоящим чудом. (...) Несмотря на все эти успехи, Советский Союз так и не пошел на создание гиперзвуковой противокорабельной ракеты. По простой причине. Из-за чрезмерного нагревания, генерируемого при гиперзвуковом полете, ракета не смогла бы лететь ниже, чем 25 миль, что делает ее легкой добычей для ракет-перехватчиков. Да, такая ракета очень быстрая, но помните, что это гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель, с огромными (...) воздухозаборными каналами, от которых зависит то, что она держится в воздухе. Любое отклонение от курса, особенно на малых высотах, может нанести ущерб воздушному потоку. Другими словами, она не маневрена на любой высоте и особенно подвержена риску крушения при полете на низкой высоте", - говорится в статье. "Советский Союз решил не производить сверхзвуковые противокорабельные ракеты не потому, что их производство было невозможно, а потому, что они были бы бесполезны, - указывает журналистка. - Это - прекрасный элемент для компьютерной игры. Но не такой прекрасный для конструирования в реальном мире. И это возвращает нас к нашей основной теме. Почти вся военная техника, которой Путин хвастается, уходит корнями в советские времена. Когда проекты заходили в тупик, эти продукты забраковывались даже советскими военными - не потому, что они были слишком сложны для производства, а потому, что они были нефункциональны". "Советский военный сундук был полон чудовищных проектов, которые всегда были совершенно секретными, независимо от того, были ли они осуществимы или нет. Именно из этого Путин и извлекает выгоду - и чем его кормят его генералы. Иногда они просто преувеличивают, как с С-400. Но, по большей части, они берут сверхсекретные провалы Советского Союза и пытаются перекроить их в пиар-успехи", - заключает автор публикации. Источник: The New York Times



