Как островитяне соревновались в ловле пакетов с кокаином

"Штормовой ночью 2001 года на берег острова Сан-Мигель вынесло множество пакетов с кокаином. Жители острова выловили их из воды, что повлекло за собой драматические последствия", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В жизни на острове Сан-Мигель, входящем в состав архипелага Азорские острова, было мало интересного, повествует автор статьи Арне Мольфентер. До тех пор, пока в июне 2001 года курс на уединенный вулканический остров не взяла белая парусная яхта. Грузу на борту судна было суждено изменить жизнь 7,5 тыс. островитян - на яхте перевозилось как минимум 500 кг кокаина.

На судне, следовавшем к испанскому побережью, сломался руль, и человеку на борту не оставалось ничего кроме как отремонтировать лодку в порту Сан-Мигеля. Однако причаливать с сотнями пакетов кокаина было слишком рискованно, и управлявший судном человек, который предположительно был один на борту, выбросил некоторые пакеты в море, а большую их часть разместил у небольшого выступа скалы у берегов рыбацкой деревни Рабу-ди-Пейши. "Позднее Жуан Соарес, тогдашний главный следователь португальской полиции, сообщал, что пакеты с кокаином были привязаны к рыболовным сетям и цепям в бухте и дополнительно закреплены якорем", - говорится в статье.

Шторм усиливался, и вскоре некоторые жители Рабу-ди-Пейши заметили, как в беспокойном море в направлении пирса движутся странные пакеты. "По словам свидетелей, в ту ночь десятки людей, от подростков до бабушек, отважились пойти на опасный пирс, чтобы выловить пакеты", - писала испанская газета El País.

Несколько дней Сан-Мигель буквально наводняло кокаином. "Местные полицейские не справлялись. Они смогли изъять 400 кг кокаина и сообщали, что на борту яхты было максимум 500 кг наркотика. Абсурдное утверждение, писал Нуно Мендес в газете El País. "Эта лодка могла перевозить до 3 тыс. кг. И никто не пересекает Атлантику лишь с малой частью того, что он может погрузить", - отмечал журналист.

"Последствия были драматичными. Некоторые жители обычно спокойного острова стали наркоторговцами, но не имели понятия ни о рыночной стоимости кокаина, ни о рисках его употребления. "Многочисленные "бизнесмены" (...) в некоторых случаях продают кокаин чашками и стаканами (...)", - сообщала местная англоязычная газета Portugal News неделю спустя. Некоторые новоиспеченные наркоторговцы якобы предлагали пивной бокал, полный кокаина, за сумму, аналогичную 20 евро", - говорится в статье.

"О произведшем фурор улове стали распространяться слухи, зачастую бездоказательные - например, о том, что теперь старые рыбаки в портовых барах по утрам добавляют себе в кофе кокаин как сахар. Другие якобы слышали, что домохозяйки с недавних пор панируют жареную рыбу кокаином вместо муки".

К несчастью, кокаин был высокого качества, и вскоре в отделения экстренной помощи местных клиник стала поступать молодежь. По данным неофициальной статистики, в первые три недели было зафиксировано множество случаев передозировки и как минимум 20 смертей, передает издание.

Сицилиец Антони Квинци, единственный человек на борту судна, не сопротивлялся аресту. У него было четыре паспорта - на разные имена, говорится в статье. 1 июля 2001 года он бежал из тюрьмы, но был пойман спустя две недели и отправлен на материк, где позднее его приговорили к 10 годам лишения свободы.

"На острове Сан-Мигель по сей день рассказывают о Квинци подчас как о легенде. В качестве меры для определения чистоты кокаина здесь утвердилась единица под названием "итальянец". Говорят, благодаря неожиданному улову некоторые жители острова разбогатели, открыв, например, кафе и бары, которые существуют до сих пор".

По словам бывшей руководительницы одной из клиник, употребление кокаина жителями повлекло за собой катастрофические последствия. "Синдром отмены был настолько сильным, что люди принимали героин, чтобы уснуть", - сказала она в разговоре с газетой Canarian Weekly. На острове якобы до сих пор вынуждены регулярно раздавать метадон.

"Азорские острова по-прежнему остаются важным промежуточным пунктом на пути наркоконтрабандистов из Южной Америки в Европу. В начале июня 2019 года в порту острова Фаял арестовали троих мужчин - на борту их яхты было обнаружено 600 кг кокаина", - сообщает Der Spiegel.