Новая гонка вооружений на Балканах

"В Юго-Восточной Европе в небывалых масштабах закупают оружие. Одновременно растет напряженность между враждующими этническими группами. В этом по возможности участвует и Россия, дополнительно повышая конфликтный потенциал у границ Евросоюза", - пишет немецкое издание Die Welt.

"26 июля Румыния сообщила, что остановила транспортировку по Дунаю российских вооружений в направлении Сербии, - передает журналист Борис Калноки. - Речь шла о десяти бывших в употреблении, но модернизированных колесных бронетранспортерах типа БРДМ-2, части необычного подарочного набора для Сербии: 30 модернизированных боевых танков типа Т-72 и 30 бронемашин. Подарок российского народа сербскому".

Транспортировка была заблокирована Румынией на основании действующих санкций ЕС, введенных против России после оккупации ею полуострова Крым. Технику россияне в итоге доставили в Сербию на самолетах - через воздушное пространство Венгрии, глава правительства которой постоянно старается поддерживать хорошие отношения с Владимиром Путиным.

"Новость проливает свет на стремление Сербии модернизировать свои вооруженные силы и развивать собственную эффективную оборонную промышленность, - отмечает автор статьи. - Это взрывоопасно, ведь в лице России Сербия опирается на страну, которая продемонстрировала на Украине свое желание увеличить собственную зону влияния с помощью военной силы".

"Это часть всеобщего вооружения в Центрально-Восточной Европе. Особенно новые члены ЕС, от Польши и Венгрии до Болгарии, стремительно модернизируют свои безнадежно устаревшие арсеналы советских времен. Все страны региона разработали долгосрочные программы развития вооружений (...)", - говорится в статье.

Главную роль в регионе в этой связи играет Польша. "Страна значительно увеличила свои расходы на оборону - в 2017 году до 10 млрд, а в 2018 году и вовсе до 12 млрд долларов. Это одна из немногих стран-участниц НАТО, которые выполняют требование американского президента Дональда Трампа о выделении на оборону 2% ВВП страны. К 2030 году Варшава и вовсе намерена превысить этот показатель и тратить на вооружение 2,5% ВВП, в частности на покупку суперсовременных - и супердорогих - американских самолетов-невидимок F-35", - указывает издание.

"Венгрия также рассматривает возможность покупки F-35 и в следующем году снова существенно увеличит свой военный бюджет на 20%. (...) Румыния также значительно повысила свои расходы на вооружение: только в 2017 году она вдвое увеличила затраты на оборону с 2 до 4 млрд долларов", - говорится в статье.

"Все это укрепляет позиции НАТО в регионе, поэтому неудивительно, что Россия этому сопротивляется, - отмечает Калноки. - В то время как НАТО в бывшей Югославии делает ставку на Албанию, Косово и Хорватию, Россия фокусируется на Сербии и Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины".

"Так как сербы слабее стран-членов ЕС в регионе в плане экономики, Москва дарит им оружие: помимо упомянутых выше танков, Сербия получила шесть бомбардировщиков МиГ-29, к которым Белоруссия добавила еще восемь машин. (...) Теперь, когда будет закончена модернизация самолетов, Сербия будет располагать сильнейшей военной авиацией в регионе", - указывает издание.

"Новая гонка вооружений тесно связана и с политическими разногласиями, - продолжает автор статьи. - Албания и Косово приняли решение о создании таможенного союза и вместе развивают экономику. В Сербии это расценивают как попытку создать "Великую Албанию" - понятие, которое албанское правительство охотно использует для провокации".

"К тому же все еще существует идея сербского президента Вучича и президента Косово Хашима Тачи о политическом решении косовского конфликта с помощью обмена территориями. (...) Именно потому, что в таких идеях кроется большой конфликтный потенциал, ЕС пытается смягчить эти дебаты. (...) Но несомненно одно: чем больше вооружаются участники, тем опаснее становятся политические конфликты в регионе", - заключает Die Welt.