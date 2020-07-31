Когда растет уровень смертности

"Почти каждый пятый пациент с Covid-19, проходивший лечение в больницах Германии, умер от болезни. Репрезентативное исследование также показывает, что шансы выжить сокращаются, если пациенту требуется искусственная вентиляция легких", - сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"У пациентов, которым была необходима искусственная вентиляция легких, вероятность умереть была гораздо выше, чем у тех, кто мог обойтись без ИВЛ. Почти каждый пятый пациент с Covid-19, поступивший в немецкие больницы в период с конца февраля до середины апреля, скончался. Среди пациентов на ИВЛ смертность составила 53%, среди пациентов, не находившихся на ИВЛ, 16%. В общей сложности искусственной вентиляции легких подвергались 17% пациентов. Это наиболее важные результаты анализа Научного института AOK (WIdO), Немецкого междисциплинарного объединения по интенсивной терапии и экстренной медицинской помощи (DIVI) и Технического университета Берлина, который был опубликован во вторник в Великобритании в медицинском журнале The Lancet Respiratory Medicine".

"Проанализированы были данные 10 тыс. пациентов с подтвержденным Covid-19, которые проходили лечение в 920 немецких больницах с 26 февраля до 19 апреля".

"Смертность находившихся на стационарном лечении мужчин составляла 25%, женщин - 29%. Независимо от пола умирали в основном пожилые пациенты - 27% относились к возрастной группе 70-79 лет, 38% были старше 80. Также и среди пациентов на ИВЛ умирали в основном пожилые, среди пациентов старше 80 лет их и вовсе было 72%. Значительно более высокая смертность фиксировалась и среди пациентов, которые при почечной недостаточности дополнительно находились на диализе (27% пациентов на ИВЛ). В случае искусственной вентиляции легких различия в смертности мужчин и женщин более не было", - говорится в статье.

"Всего на искусственной вентиляции легких находились 1727 пациентов (из 10021 человека), более чем в ¾ случаев речь шла об инвазивной вентиляции. Средний возраст таких пациентов составлял 68 лет. Чем старше были пациенты, тем выше была вероятность необходимости искусственной вентиляции легких. Среди пациентов в возрасте от 60 до 69 лет таковых было 24%, в возрасте от 70 до 79 лет - 25%, а в возрастной группе от 18 до 59 лет - только 15%".

"Пациентам с сопутствующими заболеваниями чаще требовалась искусственная вентиляция легких. Так, у 43% пациентов на ИВЛ имелись нарушения сердечного ритма, у 39% - диабет. Половина пациентов находились на ИВЛ дольше 10 дней, среднее пребывание в больнице составляло 14 дней. Но пациенты, которым требовалась искусственная вентиляция легких, зачастую оставались в больнице 25 дней, при этом искусственная вентиляция легких осуществлялась от 10 до 14 дней. 23% пациентов пришлось находиться на ИВЛ дольше 21 дня. "Так, на 100 стационарных больных в среднем приходится 240 дней на ИВЛ. Это важные цифры с точки зрения подготовки ко второй волне пандемии", - сказал Райнхард Буссе, преподаватель курса по менеджменту в здравоохранении в Техническом университете Берлина".