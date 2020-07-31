Что происходит в голове у аферистов?

"Пример компании Wirecard показывает: преступники-лгуны водят за нос весь мир. Что происходит в их голове? У психологов есть как минимум пара ответов", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"На протяжении пяти лет группа мошенников придумывала обороты по счетам и "раздувала" баланс компании, чтобы поддерживать настроение акционеров и получать кредиты. На самом деле как минимум с конца 2015 компания Wirecard терпела убытки", - напоминают авторы статьи Георг Мек и Маркус Тойре.

"Пока ничего не доказано, никто не осужден, поэтому участники аферы должны считаться невиновными. Но весь мир задается вопросом: как такое возможно? Как это мошенничество могло продолжаться так долго? (...) Как таким типам удается годами врать своему окружению?".

"Психолог-криминалист Лидия Бенеке занимается подобными случаями целыми днями, она работает в тюрьме с настоящими манипуляторами, лечит серийных грабителей банков и бывших бандитов. "Зло - это часть человечества, ложь и обман встречаются повсюду, - говорит она. (...) - Тот, кто однажды успешно солгал, продолжит лгать, все более нагло, и так может стать кем угодно - миллионером или главой секты. Это пугает".

"Но каким бы привлекательным ни было богатство, не каждый рожден, чтобы стать мошенником, орудующим миллиардами, - отмечает издание. - Для преступной карьеры необходимы заложенные в личности предпосылки. "Из науки мы знаем, что две черты характера благоприятствуют карьере мошенника, - говорит Бенеке. - В этом помогает нарциссизм, убежденность в собственном великолепии и по возможности отсутствие страха перед последствиями". Такие люди действуют, считая, что они лучше остальных. И они думают, что имеют право на то, чтобы ими восхищались. Пусть правила действуют для обычных людей - но не для них. "Так они сами для себя оправдывают свое антисоциальное поведение".

"Психологи называют это "рационализацией", придумыванием внутреннего оправдания, благодаря которому собственные действия кажутся приемлемыми. (...) Злоумышленники обладают моральной гибкостью, у них нет стабильной системы ценностей. Потерпевшие от их деяний могут не ждать сострадания, для этого у них отсутствует эмпатия. (...) "Мошенники зачастую чувствуют себя как Робин Гуд для самих себя, - поясняет психолог-криминалист Бенеке. - Они действуют по принципу: "Если кто-то так глуп, что доверил мне деньги, то он сам в этом виноват".

"Для нарциссов характерно стремление к признанию их достижений. Им важны символы статуса, которые демонстрируют остальным признание со стороны мира. И если это не достигается законными путями, то они добиваются этого нечистыми делами. При этом в получении статуса речь не идет о материальном, это не обязательно должны быть Rolex, Ferrari или собственный остров. Им льстит статус в обществе; факт, что их приглашают, к ним прислушиваются. "Внимание других людей - самый сильный наркотик. Отношения стоят любого дохода. Поэтому слава выше власти, поэтому богатство меркнет перед авторитетом", - писал Георг Франк в своем труде "Экономика внимания" 20 лет назад".

"Маркус Браун, благодаря своему участию в Wirecard, на бумаге давно стал миллиардером. Он мог бы продать свои акции и испариться, но он этого не сделал. Вместо этого ему нравилось быть визионером, на своей родине в Вене он был востребованным советником в высших правительственных кругах, все восхваляли его интеллект и незаурядную дальновидность. Темные водолазки, которые он обычно надевал под костюм, не случайно напоминали о Стиве Джобсе, гении Apple: по собственным ощущениям, Браун, как бы робко он себя ни вел, вращался в таком классе, рядом с героями Кремниевой долины".

Также и в центральном офисе компании в Ашхайме говорят о настоящем культе личности шефа Wirecard: "Ему нравилось чувствовать себя в роли гениального стратега, он хотел блистать интеллектуальным превосходством". На официальных портретных фотографиях Брауна пресс-служба компании должна была ретушировать даже едва заметные складки на пиджаке, прежде чем передавать их СМИ.

"Вовсе нельзя считать, что нарциссические черты характера плохи сами по себе, - отмечает издание. - Наоборот. Без нарциссизма не было бы рекордов, говорят психологи. Без хвастунов и любителей громких фраз не было бы инноваций, роста, благосостояния. Миром движут такие люди, как Стив Джобс или Илон Маск. И даже народная мудрость говорит, что между гениальностью и безумием очень тонкая грань".

"Впрочем, тот, кто думает, что в случае с аферистами мы имеем дело с расщепленной личностью, тот ошибается. (...) "Тот, кто обманывает достаточно продолжительное время, в какой-то момент начинает верить, что его обман реален. Настоящий мир становится иррелевантным", - говорит Лидия Бенеке.

"Если изначально мошенники лгут осознанно, то со временем они все больше верят в свою легенду - возможно, до крайней степени, когда они действительно оказываются в плену собственной реальности, их основанного на легендах "личного мира", "бредовой убежденности в собственном величии", говорит психиатр Кристиан Петер Догс. (...) "Эти аферисты не лгут, они полностью живут в своем иллюзорном мире, иначе они не могли бы день за днем так безупречно презентовать себя. Сначала это обман, а потом убежденность", - передает Frankfurter Allgemeine.