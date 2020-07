31 июля 2020 г. Генри Фой и Катрина Мэнсон | Financial Times Российские испытания спутникового оружия разжигают опасения по поводу космической гонки вооружений "15 июля, на высоте около 615 км над землей, российский спутник "Космос 2543" активировал свою специальную - и до тех пор секретную - функцию, выпустив снаряд в сторону атмосферы. Американские чиновники, обеспокоенные его задачей, отслеживали "Космос 2543" в течение нескольких месяцев после того, как он спровоцировал тревогу, приблизившись к американскому спутнику-шпиону (...)", - пишет Financial Times. "Россия отрицает, что это было испытание новой военной технологии, но этот инцидент вновь вызвал обеспокоенность международного сообщества тем, что космос становится новым полем битвы за стратегическое мировое господство - отбрасывая к планам покойного президента Рональда Рейгана "Звездные войны" по созданию военных активов космического базирования. Он также указывает на возникающие угрозы для критически важной спутниковой инфраструктуры, которая обеспечивает все, от технологии GPS до возможности запуска ядерного оружия", - говорится в статье. "Россия и Китай "уже превратили космос в сферу военных действий", заявил недавно журналистам Кристофер Форд, ведущий сотрудник Госдепартамента по контролю над вооружениями. По его словам, Москва является "самой известной космической смутьянкой" и дважды тестировала спутниковое оружие, запускающее снаряды". "Дни спустя после того, как Москва опровергла обвинение США в проведении военных испытаний, официальные представители обеих стран собрались в Вене для своих первых переговоров по вопросам космической безопасности после окончания холодной войны. Один американец, знакомый с дискуссиями, назвал их "долгими, интересными и продуктивными", но любая сделка, аналогичная тем, которые регулируют наземное оружие, займет время - если она вообще будет возможна. Россия безуспешно настаивала на договоре о регулировании вооружений в космосе на протяжении более десяти лет, в то время как США ведут аналогичные дискуссии с Китаем. Задача дипломатов - договориться о том, что представляет собой космическое оружие", - пишет газета. "Администрация Трампа хочет уклониться от определения оружия и вместо этого согласовать и применить правила вооруженного конфликта к космическому пространству и создать для устранения потенциального конфликта в космосе кризисный канал коммуникаций, схожий с ядерной "горячей линией" эры холодной войны с Россией. Американские чиновники обрисовали свою заинтересованность в том, чтобы обеспечить "беспрепятственный доступ" к космосу, на который США полагаются в военных, коммуникационных и коммерческих целях гораздо больше, чем любая другая страна. Москва и Пекин отдельно предложили ограничения на наземные вооружения, которые могут представлять опасность для спутников, но американские эксперты парируют, что эти две страны уже их разработали", - указывает издание. "Теперь, когда они... приставили пистолет нам к голове, они готовы сесть и поговорить", - заметил Тодд Харрисон, эксперт по космической безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, добавив, что сложность таких переговоров заключается в том, что "каждая вовлеченная страна будет попытаться придумать определение, служащее ее личным целям". (...) Сегодня США относятся к космосу как к театру военных действий и в симуляциях будущих крупномасштабных конфликтов изображают битвы, которые расширяются и на космос. У России также есть оборонная командная структура для наблюдения за атмосферой Земли и пространством за ее пределами", - отмечает газета, добавляя, что для того, чтобы вывести из строя или уничтожить спутник, не требуется сложного оружия - "(...) достаточно простого столкновения. "У нас ведутся все эти разговоры о лазерах и "Звездных войнах", но на самом деле возможности уничтожения спутника другой страны не настолько продвинуты", заявил высокопоставленный американский чиновник, проинформированный о переговорах в Вене. "Для этого требуется только удар - легкое столкновение в космосе". "Идея запрета оружия в космосе вводит в заблуждение. То, что нам нужно - это правила движения... как мы собираемся относиться и управлять системами в космосе", - добавил он". (...) "Министерство обороны США предупредило в докладе на этой неделе, что оно сталкивается с тем, что его опережают в космосе, и вынуждено "смириться со статусом второго сорта". Оно сослалось на заключение Космического командования США в прошлом году о том, что Вашингтон должен "взять на себя обязательство иметь военную структуру, способную защищать этот международный космический порядок и защищать космические интересы США", - отмечает издание. "Джо Мозер, главный ученый в Космических силах США, недавно созданных президентом Дональдом Трампом, заявил на этой неделе: "Мы должны превзойти наших стратегических конкурентов". Тем не менее, безудержные амбиции Америки в космосе - от возвращения на Луну в 2024 году до надежды основателя Tesla Илона Маска на колонизацию Марса и превращение человечества в многопланетный вид - рискуют споткнуться о вопрос космической безопасности и опасности того, что таким миссиям могут угрожать в военном отношении". "Без глобального договора о контроле за развертыванием внеземного оружия, предупреждает Бейза Унал, старший научный сотрудник аналитического центра Chatham House, страны, соперничающие за защиту своих космических активов, могут подтолкнуть друг друга к созданию еще более мощных возможностей, усиливая опасения по поводу полномасштабного конфликта в космосе. "Геополитические силы уже демонстрируют свои амбиции в приобретении технологий космического оружия, - указала она. - Но ... всегда будут новые технологии, которая будет процветать и компенсировать предыдущие возможности". Источник: Financial Times