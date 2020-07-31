Александр Лукашенко размахивает угрозой заговора

"По мере приближения президентских выборов 9 августа Минск обвиняет оппозицию в подготовке беспорядков с помощью российских наемников", - пишет журналист швейцарской газеты LeTemps Марк Аллговер.

"(...) В среду белорусские зрители обнаружили на своих экранах сцену из боевика. Элитные войска ворвались в гостиничные номера в Минске и арестовали мужчин в нижнем белье. Власти обвинили 32 человек в принадлежности к российской группе наемников ЧВК "Вагнер". В другом репортаже о ходе операции президента Александра Лукашенко проинформировал глава КГБ, службы безопасности, которая до сих пор носит это название", - говорится в статье.

"По мере приближения президентских выборов 9 августа усиливается степень нервозности в лагере Александра Лукашенко. На первый взгляд, перспективы его переизбрания практически не пострадали из-за управления пандемией, характеризовавшегося полным ее отрицанием. Однако ситуация усложнилась, поскольку впервые после его прихода к власти в 1994 году одному кандидату удалось сплотить вокруг себя оппозицию. За последние несколько недель кандидат на пост президента 37-летняя Светлана Тихановская, домохозяйка и жена блогера, которого в мае посадили в тюрьму за то, что он объявил себя кандидатом, собрала в свою поддержку тысячи человек", - отмечает автор статьи.

"В четверг власти нанесли двойной удар, обвинив предполагаемых наемников, а также членов оппозиции, в том числе заключенного в тюрьму блогера Сергея Тихановского, в подготовке "массовых беспорядков", - пишет Le Temps. - Напряженность остается высокой, по мнению государственного секретаря Совета безопасности, который оценил общее число заговорщиков в 200 человек. "Идут поиски, - сказал Андрей Равков. - Это как иголка в стоге сена".

"(...) Власти используют членов группы Вагнера, чтобы напугать людей до голосования, придумывая историю о российских активистах", - пояснил Александр Алесин агентству Associated Press. По мнению этого независимого военного эксперта, живущего в Минске, если бы эти люди участвовали в заговоре, то "они не были бы одеты в одежду стиле милитари и футболки со словом "Россия" и не останавливались бы в одном месте".

"Россия отрицает какое-либо желание дестабилизировать своего маленького соседа, однако сам факт того, что Александр Лукашенко сейчас размахивает такой угрозой, подчеркивает увеличивающуюся пропасть между Минском и Москвой. Президент Белоруссии, который долгое время занимал позицию, близкую к позиции Владимира Путина, изменил свой курс после украинской революции 2014 года. Удостоверившись в эффективности тактики гибридной войны, развернутой Кремлем, - появление "зеленых человечков" в Крыму и поддержка, оказываемая боевикам-сепаратистам на Донбассе, в частности, через группу Вагнера - глава белорусского государства предпринял опасную попытку балансирования между Россией и Западом", - комментирует Аллговер.