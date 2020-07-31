Сотни тысяч моряков оказались заблокированными в разных точках мира из-за пандемии. Из-за отчаяния некоторые из них идут на смерть

"Из-за сложных предписаний моряки месяцами остаются запертыми на кораблях. Их крики о помощи остаются в открытом море неуслышанными", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Когда 26 декабря прошлого года Митеш Балодия был зачислен в экипаж корабля у Дубая, он оставил в Индии свою жену, отца и новорожденного сына, - повествует журналистка Катрин Бюхенбахер. - За это время разразилась пандемия коронавируса, его отец заболел диабетом, а сын скоро будет отмечать свой первый день рождения".

"Однако для Балодии мир остановился. Изначально он подписал договор на два месяца, пишет судовой механик по Whatsapp. (...) Судно Балодии застряло на судоремонтном заводе в Дубае. Теперь он на протяжении семи месяцев работает семь дней в неделю, лишь интернет дает ему силы. "Мы тоже люди. У нас есть право вернуться домой к нашим родным, - пишет Балодия. - Никого не волнует, как сильно мы страдаем".

"Неопределенное будущее гложет душу около двух миллионов моряков по всему миру. В начале мая в течение двух недель четыре моряка покончили жизнь самоубийством. Одна женщина спрыгнула в море с круизного лайнера Regal Princess в Роттердаме, после того как узнала, что ее обратный вылет отменили. В июне ООН сообщала о "растущем гуманитарном кризисе" среди моряков - некоторые из них непрерывно находятся в море более 15 месяцев. Причина: строгие, зависящие от конкретных стран предписания, связанные с Covid-19, усложняют или делают невозможной смену экипажа", - поясняет издание.

По словам другого моряка, Ананда из Индии, танкер которого застрял у побережья Венесуэлы, почти у всех членов экипажа уже истек срок работы на судне в соответствии с договорами. Их компания не реагирует на вопросы о том, когда они смогут вернуться домой. Зарплата выплачивается с запозданием в несколько недель и только после угроз экипажа обратиться в надзорные организации.

"Моряк обратился со своими проблемами на горячую линию международной благотворительной организации помощи морякам International Seafarers? Welfare and Assistance Network (Iswan). (...) Чираг Бахри ответчает в отделении Iswan в Дели за Индию и Юго-Восточную Азию. Раньше Бахри работал судовым механиком до того момента, как в 2010 году его похитили сомалийские пираты и на протяжении восьми месяцев держали в плену, подвергая насилию и пыткам. "Только любовь к нашим семьям заставляла нас жить", - сказал он в телефонном разговоре".

"Когда он вернулся, он стал другим человеком, говорит Бахри. Он захотел оказывать поддержку морякам, оказавшимся в беде, и основал благотворительную организацию. По его словам, за последние месяцы резко возросло количество обращений моряков в Iswan. С начала пандемии на горячую линию стало поступать в три раза больше звонков, чем обычно, более 1000 в месяц. Iswan оказывает эмоциональную поддержку, финансовую помощь и консультации. По оценке организации, в настоящий момент свои корабли не могут покинуть 300 тыс. моряков. Столько же ждут дома следующей отправки в море, оставаясь без работы".

"Многие страны опасаются, что порты - это входные ворота для коронавируса. Бахри рассказал о случае, когда на борту судна скончался один из членов экипажа. Ни одна страна не хотела забирать умершего, опасаясь, что он может быть заражен Covid. "Умерший был доставлен на родину лишь спустя 20 дней", - рассказывает Бахри, занимавшийся этой ситуацией".

Балодия не понимает строгости ограничений. "Вирус все равно уже повсюду", - говорит он. Инженеры, матросы, судовые повара делают возможной глобализацию. Грузовые судна перевозят более 80% товаров мировой торговли. Без моряков мир, по его словам, перестанет функционировать. Однако их работу редко оценивают по достоинству".

"Возможно, скоро заблокированные моряки смогут вздохнуть с облегчением. Бахри из Iswan говорит, что некоторые страны уже переосмыслили ситуацию. Индия с середины июля разрешила смену экипажа и для иностранцев. Онлайн-трекер компании Inchcape Shipping Services перечисляет 17 стран, где грузовые судна могут осуществлять смену экипажа (по состоянию на 29 июля). На Филиппинах, откуда родом большинство моряков, и в более сотни других стран полная смена экипажа по-прежнему невозможна", - пишет NZZ.