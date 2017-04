31 марта 2017 г. Алек Лун | The Guardian Большой переезд в Москве: крупнейший в истории проект по сносу жилья в городе? "В 1970-х годах машинист Евгений Рудаков жил в центре Москвы в коммунальной квартире с 30 жильцами, где "всегда была очередь в туалет". Но, кроме того, он стоял в очереди на получение собственного жилья от института, в котором работал, - рассказывает Алек Лун в The Guardian. - Наконец настал его черед, и он с женой получил двухкомнатную квартиру в доме 16 по улице Гримау. Это четырехэтажное здание на 64 квартиры, построенное в 1957 году, считается первой "хрущевкой" - так называют разновидность малоэтажных многоквартирных домов, которые десятками тысяч строились по всему СССР из предварительно изготовленных блоков и стали называться в честь тогдашнего советского лидера Никиты Хрущева. (Это разговорное выражение позже стало применяться ко всем пятиэтажным жилым зданиям позднего советского периода.)". "Теперь дом 16 по улице Гримау, как и до 7,9 тыс. других советских многоквартирных блоков в Москве, должен быть снесен в рамках одной из крупнейших в истории программ по переселению горожан. При поддержке президента Владимира Путина московский мэр Сергей Собянин объявил эту программу "абсолютной необходимостью" для замены стареющего жилого фонда. Он пообещал, что выдаваемые взамен квартиры будут в среднем на 20% больше, - говорится в статье. - Однако для Рудакова это только очередной пример того, что прибыль ставится выше наследия". "Это первый жилой блок, который построил Хрущев, - сказал Рудаков о своем доме. - Деньги превыше всего остального". Он добавил, что не знает, "почему Путин сказал" снести такие дома, передает автор статьи. "Здание хорошее, стены толстые", - отметил Рудаков. "Многие жильцы присоединились к нему, чтобы высказать свои опасения, что правительство построит огромные жилые башни вместо удобных кварталов и переселит людей далеко от сегодняшнего места проживания. По их словам, многие хрущевки можно обновить, - передает Лун. Аналитики утверждают, что проект по сносу движим политикой и прибылью, говорится далее. Более того, федеральное законодательство, дающее московскому городскому правительству полномочия сносить целые кварталы, может иметь тревожные последствия для жильцов и владельцев мелкого бизнеса. Жильцов, которые не подпишут договор о передаче права собственности на их квартиру в течение двух месяцев, вызовут в суд. "Они выселяют людей, как при Сталине", - сказала активистка Лена Богущ. "Оппозиционный активист и бывший депутат Дмитрий Гудков отметил, что этот закон позволит правительству сносить не только советские панельные квартирные блоки, но и близлежащие "аналогичные" строения. В ответ на вопрос, как будет решаться судьба соседних зданий, автор закона, депутат Михаил Дегтярев, недавно сказал телеканалу "Дождь", что городская комиссия будет просто "брать квартал и обводить" для сноса", - передает журналист. "Закон позволяет программе реализовываться не в интересах жильцов, а в интересах строительного лобби", - сказал Гудков. "Хотя городу еще предстоит составить список сносимых зданий, Собянин пообещал, что будет снесено 25 млн квадратных метров жилья - более 10% жилой площади в городе. По предварительным оценкам, будет переселено 1,6 млн человек. Город планирует потратить не менее 300 млрд рублей, а независимые эксперты прикидывают, что инвестиции на самом деле составят 3 трлн рублей, - говорится в статье. - Пока неясно, какие дома заменят советское жилье. Главный московский архитектор отказался комментировать, а в канцелярии мэра попросили предоставить вопросы в письменном виде, но не ответили на них". "Собянин утверждает, что пятиэтажные дома трудно обновлять, так как водопроводные и отопительные трубы встроены в стены", - продолжает Лун. "Даже если провести в этих домах какой-то ремонт, через 10-20 лет они все равно превратятся в аварийное жилье, которое придется расселять, но в рамках других законов и правил", - сказал Собянин в интервью "Комсомольской правде". "Качество пятиэтажных домов и условия в них сильно разнятся, - отмечает авто статьи. - Многие из них построены из бетона, но некоторые - из кирпичей, которые обычно крепче и лучше сохраняют тепло. Самые изношенные хрущевки в Москве уже снесены, по данным [изучающего постсоветское жилье оксфордского студента Николая] Ерофеева. Он назвал программу "атакой на низкую плотность населения - очевидно, это слишком большая роскошь для нынешней Москвы". "Аргумент, что они структурно в плохом состоянии, неубедителен, особенно в связи с тем, что в Восточной Европе есть массовые проекты по реконструкции хрущевок, - сказал Ерофеев. - Есть много способов работать со [стареющими панельными домами], и, конечно, их снос и построение новой башни - не лучший". Источник: The Guardian