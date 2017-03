31 марта 2017 г. Шон Уокер | The Guardian "Читайте по губам: "Ноу": Путин отрицает, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США "Читайте по губам: "Ноу", - ответил российский президент, когда его спросили, пыталась ли Россия повлиять на ход президентских выборов в США, передает The Guardian. "Отрицание было подчеркнуто тем, что он сказал "нет" на английском языке", - замечает журналист Шон Уокер. Корреспондент напоминает: "Разведслужбы США уверены, что Россия провела кампанию, чтобы помочь Трампу победить на выборах, но расследование этой версии в Палате представителей Конгресса погрязло в политической междоусобице". "Скандал вокруг различных контактов команды Трампа с российским послом Сергеем Кисляком Путин назвал "бредом", заявив, что Кисляк всего лишь выполнял свою работу", - говорится в статье. Автор утверждает: "По словам информированного источника, когда один российский чиновник, планировавший поездку в США, спросил у министра иностранных дел Лаврова, с кем тот порекомендует встретиться в этой стране, Лавров пошутил: "Главное - не встречаться с Кисляком". Тот факт, что в России открыто праздновали победу Трампа, усилил подозрения насчет роли российской стороны в выборах. "Это, конечно, было ошибкой. Если вам нравится Трамп, постарайтесь вести себя тихо, когда его избрали, а не устраивать в Москве карнавалы, - сказал политический аналитик, в прошлом советник Кремля Глеб Павловский. - Хотя, с другой стороны, истерия по поводу России, возникшая в США, для меня тоже стала сюрпризом". По данным издания, сейчас российские официальные лица выжидают, пока скандал заглохнет. "В США временный психоз, но они успокоятся", - заявил неназванный "источник, близкий к Кремлю", как именует его Уокер. В столицах европейских стран многие встревожились из-за того, что Трамп заявлял о желании заключать сделки с Путиным, но московские аналитики мало надеются, что эти двое могут договориться о "большой сделке", сообщает корреспондент. "По-моему, будет много шума и ноль результатов. Не могу представить, что они могут предложить друг другу", - сказал Павловский. Источник: The Guardian