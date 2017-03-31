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31 марта 2017 г.
31 марта 2017 г.

Том Бэтчелор | Independent

"Идите по следу из мертвых россиян", - заявил эксперт на заседании о связях Трампа с Кремлем

"Американским сенаторам, проверяющим возможные связи между Россией и командой Трампа, посоветовали "идти по следу из мертвых тел" при поиске улик, которые изобличали бы вмешательство Кремля в прошлогодние президентские выборы", - пишет журналист Independent Том Бэтчелор.

Выступая в комитете по делам разведки Сената США, эксперт по национальной безопасности Клинт Уоттс сказал, что за последние три месяца были убиты несколько россиян, связанных с расследованием действий Кремля в сфере дезинформации. По словам Уоттса, предполагаемые убийства были совершены не только в России, но и в западных странах, говорится в статье.

Сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд спросил, почему "на сей раз на наших выборах" предполагаемая тактика Путина "сработала в существенно большей мере". Уоттс ответил: причина в том, что "главнокомандующий (президент Трамп. - Прим. ред.) иногда применял против своих противников российские активные меры".

Приводя примеры, Уоттс заявил, что Трамп "ссылался на недостоверные новости о терактах, которых в действительности никогда не было", пересказывает газета. "Он выступал с утверждениями о подтасовках на голосовании, говорил, что президент Обама и конгрессмен Круз не имеют [американского] гражданства", - добавил Уоттс.

"По словам Уоттса, российский президент Путин формально "прав", когда он говорит, что не влиял на политический дискурс в США", - сообщает газета.

"Он просто демонстрирует свою позицию, но, пока мы четко не разберемся с фактами и вымыслом в своей собственной стране... мы будем перед лицом крупной проблемы", - пояснил Уоттс.

Источник: Independent


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