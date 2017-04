31 марта 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Москва хочет быть влиятельной и неуловимой Конгрессмены уверены, что Кремль вмешивался в президентскую гонку в США, и перед выборами во Франции и Германии бьют тревогу по поводу незаконных тактических приемов русских. Путин кокетливо отрицает вмешательство: "Читайте по губам: "Ноу". "Идите по следу из мертвых россиян", - посоветовал эксперт на заседании о связях Трампа с Кремлем. Между тем США в 1946-2000 годах 80 раз пытались повлиять на выборы глав других государств. "Россия много лет применяла "ассорти" из незаконных тактических приемов, среди которых - взлом электронных писем и мобильников, распространение недостоверных новостей и очернение конкретных лиц, чтобы попытаться сорвать политические процессы в других странах", - пишет The Los Angeles Times. "Москва недавно расширила деятельность такого типа с прицелом на политические процессы во Франции, Германии, Нидерландах и других странах", - утверждает издание, ссылаясь на экспертов, которые давали показания в сенатском комитете по делам разведки о "российской кампании пропаганды и разведывательной деятельности в целях срыва выборов в 2016 году". "Примеров предостаточно", - сказал Юджин Румер, директор программы России и Евразии в Carnegie Endowment for International Peace. Так, на Украине во время избирательных кампаний в 2004 и 2014 годах вредоносное ПО было использовано для заражения серверов ЦИК Украины, а также, по некоторым оценкам, стало причиной отключения электроэнергии в декабре 2015 года. По словам экспертов, мишенью "политической подрывной работы" Кремля также стали Венгрия, страны Балтии и Грузия. В среду председатель сенатского комитета по делам разведки Ричард Берр предостерег, что теперь Россия "активно участвует" в попытках вмешательства в ближайшие выборы во Франции и Германии. Путин отрицает вмешательство в политическую жизнь Франции, а обвинения во вмешательстве в выборы в США называет ложью, передает издание. Эксперты утверждают, что политические фавориты Кремля в других европейских странах положительно освещаются российскими СМИ типа RT и Sputnik, а их противники очерняются, часто с помощью недостоверных новостей и усилиями "интернет-троллей". В ноябре служба внутренней безопасности Германии обвинила Россию в кибератаках и кибершпионаже. Между тем "у Америки руки замараны", отмечает автор статьи. Согласно базе данных, которую составил политолог Дов Левин, с 1946 по 2000 год США 81 раз пытались повлиять на президентские выборы в других странах. "В этот список не включены военные перевороты и попытки смены режима после избрания нежелательных для Вашингтона кандидатов. Примечательные случаи были в Иране, Гватемале и Чили", - говорится в статье. Как любит подчеркивать Москва, Вашингтон пытался влиять и на выборы в России, в частности в 1996 году. Глава комитета Сената США по разведке Ричард Барр предупредил, что после обвинений о вмешательстве России в президентские выборы в США существует "опасение, что Москва может попытаться вмешаться в президентские выборы во Франции и выборы в Бундестаг в Германии", сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Ведомство федерального канцлера уже дало распоряжение немецким спецслужбам "исследовать российскую активность". Поводом для этого, как напоминает издание, стали кибератака российских хакеров на немецкий парламент весной 2015 года и так называемое "дело девочки Лизы" в январе 2016-го. Привлеченные к работе в комиссиях Конгресса по расследованию российского вмешательства в ноябрьские президентские выборы американские политики обеспокоены повторением подобного сценария у их союзников, прежде всего во Франции и Германии, пишет Le Figaro. "Я считаю, что в целом можно исходить из того, что русские активно вмешиваются во французские выборы, - заявил в среду Ричард Берр, сенатор-республиканец, который возглавляет специальный сенатский комитет по разведке Конгресса США. - И мы несем ответственность за то, чтобы донести это до остального мира". Он не предоставил уточнений о характере российского вмешательства, помимо общих угроз "кампаний по дезинформации и взлома информации, затем использованной в их пропаганде", отмечает корреспондент. Встреча в Кремле между Владимиром Путиным и Марин Ле Пен поразила сознание американцев, считает он. "Мы потенциально готовы к тому, что есть две европейские страны, где Россия создает помехи для избрания руководителей: в Германии и во Франции ее усилия весьма ощутимы и в то же время скрыты, как это уже было опробовано в Черногории и Нидерландах", - сказал Берр. "Ясно, что Путин пытается подорвать сплоченность, стабильность и решимость ЕС. Он делает это, оказывая влияние на выборы и продвигая кандидатов, которые не борются за ценности единства европейского континента, прав человека и демократических свобод", - заявил генерал армии США в отставке Уэсли Кларк, командовавший силами НАТО в Косово, в интервью La Stampa. "Естественно, Путин нацеливается на слабые звенья", - сказал Кларк. Предпочтительных кандидатов "он поддерживает экономически", а также с помощью фейковых новостей, очерняющих их соперников, и распространения информации, благоприятной для своих союзников. По словам генерала, "стратегическая цель" Кремля - "вернуть России глобальное влияние и власть Советского Союза, но на этом не останавливаться". "Советский Союз всегда мечтал продвинуть свои интересы в Западной Европе и на Ближнем Востоке, - пояснил Кларк. - Сегодня российские солдаты действуют в Сирии, Иране, Египте, Ливии и в других местах (...) а в Европе осуществляется интенсивная работа по подрыву силы и единства членов ЕС". По мнению Кларка, Путин "хочет создать ослабленные и изолированные "буферные государства" вдоль западных границ своей страны". Наступление на Украину было частью этого проекта? - спросил журналист. "Последнее, чего Россия хочет на своих границах, - это демократическая Украина, ориентированная на Запад и свободу от коррупции, потому что это будет означать альтернативную модель для российских граждан", - ответил Кларк. "Читайте по губам: "Ноу", - ответил российский президент, когда его спросили, пыталась ли Россия повлиять на ход президентских выборов в США, передает The Guardian. Скандал вокруг различных контактов команды Трампа с российским послом Сергеем Кисляком Путин назвал "бредом", заявив, что Кисляк всего лишь выполнял свою работу. Автор утверждает: "По словам информированного источника, когда один российский чиновник, планировавший поездку в США, спросил у министра иностранных дел Лаврова, с кем тот порекомендует встретиться в этой стране, Лавров пошутил: "Главное - не встречаться с Кисляком". При этом тот факт, что в России открыто праздновали победу Трампа, усилил подозрения насчет роли российской стороны в выборах, говорится в статье. "Это, конечно, было ошибкой. Если вам нравится Трамп, постарайтесь вести себя тихо, когда его избрали, а не устраивать в Москве карнавалы, - сказал политический аналитик, в прошлом советник Кремля Глеб Павловский. - Хотя, с другой стороны, истерия по поводу России, возникшая в США, для меня тоже стала сюрпризом". Сейчас российские официальные лица выжидают, пока скандал заглохнет. "В США временный психоз, но они успокоятся", - заявил неназванный "источник, близкий к Кремлю", как именует его Уокер. В Европе многие встревожились из-за того, что Трамп заявлял о желании заключать сделки с Путиным, но московские аналитики не делают ставку на это. "Не могу представить, что они могут предложить друг другу", - сказал Павловский. "Американским сенаторам, проверяющим возможные связи между Россией и командой Трампа, посоветовали "идти по следу из мертвых тел" при поиске улик, которые изобличали бы вмешательство Кремля в прошлогодние президентские выборы", - пишет журналист Independent Том Бэтчелор. Выступая в комитете по делам разведки Сената США, эксперт по национальной безопасности Клинт Уоттс сказал, что за последние три месяца были убиты несколько россиян, связанных с расследованием действий Кремля в сфере дезинформации. Почему предполагаемая тактика Путина так эффективно сработала? Уоттс видит причину в том, что Трамп "иногда применял против своих противников российские активные меры". Так, он "ссылался на недостоверные новости о терактах, которых в действительности никогда не было", "выступал с утверждениями о подтасовках на голосовании, говорил, что президент Обама и конгрессмен Круз не имеют [американского] гражданства". "По словам Уоттса, российский президент Путин формально "прав", когда он говорит, что не влиял на политический дискурс в США", но "пока мы четко не разберемся с фактами и вымыслом в своей собственной стране... мы будем перед лицом крупной проблемы", - сказал он. "Майкл Т.Флинн, бывший советник президента США по национальной безопасности, которому пришлось уйти из-за того, что он ввел в заблуждение чиновников Белого дома относительно своих контактов с российским послом в США, предложил ответить на вопросы следователей из Палаты представителей и Сената, расследующих связи штаба Трампа с Россией, в обмен на юридическую неприкосновенность", - сообщает The New York Times. Его адвокат Роберт Келнер детально не сообщил, на каких условиях Флинн намерен давать показания, однако сказал, что "ни один разумный человек, который может консультироваться у адвоката, не согласится на допрос в настолько политизированной, напоминающей охоту на ведьм обстановке без гарантий свободы от несправедливого преследования", передают журналисты.