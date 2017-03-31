"Движение 5 звезд" продолжает настаивать: "По поводу русских существует дезинформация. Поосторожнее с легковесными осуждениями"

"Движение 5 звезд" защищается, но в то же время гордо отстаивает свою позицию, комментируя вчерашнюю статью в La Stampa о сигнале тревоги администрации США касательно связей России и партии Беппе Грилло. Об этом в сегодняшнем номере издания сообщает Иларио Ломбардо.

"Унизительно наблюдать за тем, как политическую силу, которая борется против антироссийских санкций и за сотрудничество в борьбе с терроризмом, связывают с Путиным. "Движение 5 звезд" не является ни пророссийским, ни проамериканским, а проитальянским", - приводит автор комментарий депутата Алессандро Ди Баттиста, одного из видных представителей партии Беппе Грилло.

Депутат Манлио Ди Стефано, которому прочат место министра иностранных дел в гипотетическом правительстве "Движения 5 звезд" и который в интервью La Stampa окончательно заявил о признании Путина в качестве собеседника, утверждает: "Не существует никакой [российской] стратегии по дестабилизации, и я не играю роль моста между "Движением 5 звезд" и Россией".

Роберто Фико, новый глава фракции "Движения 5 звезд" в Палате депутатов Италии, "не очень удивлен новостью о страхах Вашингтона касательно возможного российского влияния на итальянские выборы в рамках более широкой стратегии дестабилизации ЕС посредством партий, выступающих против истеблишмента", сообщает Ломбардо.

Как пишет газета, в связи с этой новостью, а также с заявлениями Ди Стефано о Путине Демократическая партия Италии направила парламентские запросы в итальянский МИД и МВД.

У Фико есть догадки по поводу того, что могло вызвать опасения американцев. "Первый раз американские чиновники связались со мной в 2007 году, - рассказывает депутат, - и уже тогда они выказывали заинтересованность и понимали потенциал "Движения 5 звезд". Политик уверен, что его партия не будет обязана своим возможным успехом русским: "[США] говорят, что [Россия] повлияет на выборы? Каким образом, учитывая, что те же американские источники утверждают, что наша компьютерная система более слабо развита?"

"Однако не вызывает сомнений, - пишет автор, - то место, что отводится "Движению 5 звезд" сетью СМИ, контролируемой Кремлем, который через социальные сети и подконтрольные сайты множит российскую пропаганду и выбирает европейских политических собеседников небескорыстно". Это, по мнению Ломбардо, подтверждает заявление еще одного депутата партии Грилло, Марты Гранде, которая сказала: "Когда русские брали у меня интервью, они сказали мне, что в Италии мы искажаем факты <...>".

Журналист напоминает, что в 2014 году Гранде прославилась тем, что "в подтверждение жестокостей, совершенных украинцами, она показала фото солдата, совершающего акт каннибализма, но, как потом оказалось, это была сцена из российского фильма ужасов". Гранде утверждает, что "новости о России нужно проверять". Например? "Домашнее насилие: это не правда, что Дума приняла закон по его декриминализации, как казалось. Поэтому надо быть поосторожнее с легковесными осуждениями, добавила депутат".