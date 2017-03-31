"Россия угрожает нашим демократиям"

Европейская народная партия (ЕНП) сильно обеспокоена "попыткой Путина повлиять на политику и выборы на Старом континенте" и захотела заявить об этом черным по белому в одной из резолюций, по которой в среду проголосовал конгресс общеевропейской правоцентристской партии, прошедший на Мальте, пишет Аммедео Ла Маттина в итальянской газете La Stampa.

Документ озаглавлен следующим образом: "Российская дезинформация, подрывающая западную демократию". "Это мощнейший обвинительный акт", - комментирует журналист. "Государства-члены ЕС, - говорится в тексте, - стоят в данный момент перед беспрецедентной угрозой. Пропаганда, кампании по дезинформации и постоянная поддержка антиевропейских политических сил со стороны России подрывают европейский проект, трансатлантическое сотрудничество и западные демократии. Этот кризис достиг тревожного уровня".

ЕНП считает неприемлемой "киберугрозу, которую представляет Россия, во много раз превосходя угрозу со стороны Китая", пишет автор. Также в документе упоминается "аннексия Крыма, "гибридная война против Украины, вторжение в Грузию и российские кампании против стран Балтии". "На почти трех страницах, изобилующих обвинениями в адрес Путина, подчеркивается необходимость работы по контринформации, в которую должны быть вовлечены европейские СМИ и НАТО", - говорится в статье.

Однако, отмечает автор, некоторые участники конгресса и политические лидеры уклоняются от комментариев резолюции. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья партия "Фидес" входит в ЕНП, заявил журналисту, что документ "не читал". А что думает Сильвио Берлускони - лидер партии "Вперед, Италия" (член ЕНП) - "по поводу поддержки "Движения 5 звезд" его другом Владимиром?" "Я лично знаком с Путиным и исключаю возможность его вмешательства и поддержки популистов", - заявил бывший премьер-министр Италии, присутствовавший на конгрессе ЕНП. "Я горжусь тем, что положил конец "холодной войне" в 2002 году, когда заставил Путина и Буша пожать друг другу руки в Пратика-ди-Маре. Было бы абсурдно все начать заново", - добавил политик.

Тем временем Демократическая партия Италии направила парламентский запрос в МИД, а также в МВД касательно "российского плана по дестабилизации" выборов в ЕС и в Италии. Депутат Демократической партии Андреа Романо "уверен, что Москва финансирует "Движение 5 звезд". "Нужно провести расследование, но нет сомнений в отношениях между российскими хакерами и активистами Беппе Грилло", - сказал депутат. Глава МИД Италии Анджелино Альфано, тоже находившийся на Мальте, прокомментировал поступивший в его ведомство запрос. "Речь идет о вопросах, которые поднял и Европарламент в парламентских актах, - заявил Альфано. - Но пока нет подтверждений или доказательств. Однако ясно, что по этому вопросу уже началось обсуждение".