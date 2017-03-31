Уэсли Кларк: "Москва влияет на выборы, чтобы подорвать европейскую стабильность"

"Ясно, что Путин пытается подорвать сплоченность, стабильность и решимость ЕС. Он делает это, оказывая влияние на выборы и продвигая кандидатов, которые не борются за ценности единства европейского континента, прав человека и демократических свобод", - об этом заявил генерал армии США в отставке Уэсли Кларк, командовавший силами НАТО в Косово, в интервью корреспонденту La Stampa Паоло Мастролилли.

В Италии обеспокоены отношениями Москвы с "Движением пяти звезд" и "Лигой Севера". Насколько правдоподобна идея, что Кремль пытается повлиять на следующие выборы в Италии? - спросил журналист.

"Естественно, Путин нацеливается на слабые звенья, - ответил Кларк. - Для него характерно искать в каждой стране кандидатов, чьи интересы больше всего соответствуют российским. Затем он их поддерживает экономически и оказывает помощь в политическом плане различными способами: посредством публикации фейковых новостей, направленных против их соперников, распространением информации, благоприятной для своих союзников.

По словам генерала, "стратегическая цель" Кремля - "вернуть России глобальное влияние и власть Советского Союза, но на этом не останавливаться". "Советский Союз всегда мечтал продвинуть свои интересы в Западной Европе и на Ближнем Востоке, - пояснил Кларк. - Сегодня российские солдаты действуют в Сирии, Иране, Египте, Ливии и в других местах. Они вернулись, а в Европе осуществляется интенсивная работа по подрыву силы и единства членов ЕС".

"Путин пытается расширить сферу власти и влияния России, и в этом контексте ЕС представляет для него вызов, - сказал Кларк. - Поэтому он хочет создать ослабленные и изолированные "буферные государства" вдоль западных границ своей страны".

Наступление на Украину было частью этого проекта? "Последнее, чего Россия хочет на своих границах, - это демократическая Украина, ориентированная на Запад и свободу от коррупции, потому что это будет означать альтернативную модель для российских граждан", - ответил собеседник издания.

Как должно отвечать НАТО? По мнению генерала, "необходимо проводить в жизнь меры, принятые на Варшавском саммите в прошлом году: сделать ощутимым военное присутствие НАТО в Восточной Европе".

Кларк считает, что Россия не пойдет на конфликт с Западом "до тех пор, пока Путин не ощутит такую его слабость, которая стала бы для него приглашением к нападению".