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31 марта 2017 г.
31 марта 2017 г.

Леонардо Мартинелли | La Stampa

"Царь нравится, потому что франко-немецкой Европы недостаточно"

"Вмешательство Владимира Путина во внутреннюю политику европейских государств" является "скорее следствием, чем причиной всего происходящего", считает французский политолог Стефан Розе, преподаватель в Sciences Po в Париже. Об этом он заявил в интервью Леонардо Мартинелли, журналисту итальянской газеты La Stampa.

Почему Путин вмешивается в дела Франции или Италии? "Потому что народы Европы, а во многих случая и во всем мире, устали от экономической, финансовой и компьютерной глобализации, которая, как они считают, лишила их возможности влиять на собственную судьбу, - полагает эксперт. - Путин этим пользуется".

Как объясняет Розе, "российский лидер стал для многих людей воплощением бунта против этой глобализации, а также символом национального господства". И все же политолог не считает, что "европейские народы позволяют Путину собой манипулировать". По мнению эксперта, "следовало бы обратиться к истоку проблемы".

Французский политолог полагает, что ошибка Европы заключается во "франко-немецком заблуждении, согласно которому европейские народы можно сблизить единой политикой, особенно в экономическом плане". "Те, кто руководят Европой, думают, что экономика создает общество и что управление вещами заменяет руководство людьми. Так вот, если все это поменять, Путин больше вмешиваться не будет", - подытожил Розе.

Источник: La Stampa


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