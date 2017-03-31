Вмешательство России в выборы в других странах - это отнюдь не ново. Просто спросите у европейцев

"Россия много лет применяла "ассорти" из незаконных тактических приемов, среди которых - взлом электронных писем и мобильников, распространение недостоверных новостей и очернение конкретных лиц, чтобы попытаться сорвать политические процессы в других странах", - утверждает журналистка The Los Angeles Times Энн М.Симмонс.

"Москва недавно расширила деятельность такого типа с прицелом на политические процессы во Франции, Германии, Нидерландах и других странах", - утверждает издание, ссылаясь на экспертов, которые "давали показания", как это официально называется, в четверг, в первый день слушаний в сенатском комитете по делам разведки. Слушания посвящены "российской кампании пропаганды и разведывательной деятельности в целях срыва выборов в 2016 году", - говорится в статье.

"Примеров предостаточно", - сказал на слушаниях Юджин Румер, директор программы России и Евразии в Carnegie Endowment for International Peace.

"По словам Румера, удары по Украине производились во время избирательных кампаний в 2004 и 2014 годах. Вредоносное ПО было использовано для заражения серверов центральной избирательной комиссии Украины, а также, по некоторым оценкам, стало причиной отключения электроэнергии в декабре 2015 года, когда тысячи украинцев остались без света, согласно сообщениям СМИ", - говорится в статье.

По словам экспертов, мишенью "политической подрывной работы" Кремля также стали Венгрия, страны Балтии и Грузия.

"На самом деле они имели возможность практиковать и оттачивать эти техники в Центральной и Восточной Европе, а теперь вы начинаете видеть, что они достаточно их освоили, чтобы начать их экспорт в другие части света", - заметила Ханна Тобёрн (Hudson Institute) на телефонной конференции, устроенной вашингтонским Foreign Policy Initiative во время избирательной кампании в США.

В среду председатель сенатского комитета по делам разведки Ричард Берр предостерег, что Россия "активно участвует" в попытках вмешательства в ближайшие выборы во Франции и Германии.

"Мы стоим на грани того, что в двух европейских странах Россия потенциально станет нарушителем баланса в их руководстве, - сказал Берр на пресс-конференции. - Совершенно открытые усилия, наряду с тайными усилиями в Германии и Франции, уже были опробованы в Черногории и Нидерландах".

По словам экспертов, во Франции Россия намерена поддержать Марин Ле Пен - ультраправого кандидата в президенты.

Путин отрицает вмешательство в политическую жизнь Франции, а обвинения во вмешательстве в выборы в США называет ложью, передает издание.

Эксперты утверждают, что политические фавориты Кремля в других европейских странах положительно освещаются российскими СМИ типа RT и Sputnik, а их противники очерняются, часто с помощью недостоверных новостей и усилиями "интернет-троллей".

В ноябре служба внутренней безопасности Германии обвинила Россию в кибератаках и кибершпионаже, напоминает автор статьи.

Между тем "у Америки руки замараны", отмечает Симмонс. Согласно базе данных, которую составил политолог Дов Левин, с 1946 по 2000 год США 81 раз пытались повлиять на президентские выборы в других странах.

"В этот список не включены военные перевороты и попытки смены режима после избрания кандидатов, которых Вашингтон считал нежелательными. Примечательные случаи были в Иране, Гватемале и Чили. Вне списка осталась также помощь общего характера, которую США предоставляли во время электорального процесса, - например, деятельность наблюдателей на выборах", - говорится в статье.

"Как любит подчеркивать Москва, Вашингтон тоже пытался влиять на выборы в России. К примеру, в 1996 году Белый дом одобрил кредит МВФ на 10,2 млрд долларов, чтобы удержать российскую экономику на плаву и помочь президенту Ельцину набрать популярность, распространяя версию, что такие займы может получить только он благодаря репутации реформатора", - говорится в статье.