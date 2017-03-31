Владимир Путин страстно стремится к богатствам Арктики

Эта территория, частично находящаяся под российской юрисдикцией, является стратегически значимой благодаря своим нефтегазовым запасам, пишет специальный корреспондент Le Figaro в Архангельске Пьер Авриль.

"Для Владимира Путина Арктика - прежде всего регион, наделенный "колоссальным экономическим потенциалом". В четверг на Международном арктическом форуме, организованном в Архангельске, российский президент попытался навязать этот утилитарный взгляд на Крайний Север двум своим соседям, Финляндии и Исландии, которые, наоборот, предостерегали об экологических угрозах и проблемах безопасности, связанных с интенсивным использованием этого региона", - говорится в статье.

"Сегодня около 70% запасов арктического газа находятся под государственной юрисдикцией России. В целом этот регион хранит порядка 30% мировых запасов газа и 13% запасов нефти, что вызывает вожделение со стороны различных стран. Все крупные нефтяные компании, в том числе Total, участвуют в офшорных проектах по геологоразведочным работам, развитие которых было несколько задержано западными санкциями", - отмечает корреспондент.

"На форуме российский президент затронул вопрос об ответственности человека за климатические изменения, выдвигая в качестве предлога то, что "потепление и таяние ледников началось еще в 1930-е годы, когда еще не было таких антропологических факторов", как выбросы парниковых газов в атмосферу. "Потепление климата представляет огромную угрозу для Арктики, если мы потеряем Арктику, то мы потеряем весь мир", - отметил, в свою очередь, президент Финляндии Саули Нийнистё. Он также высказался за снижение напряженности, в то время как Москва также была обвинена американским министром обороны Джеймсом Мэттисом в усилении своего военного присутствия в регионе. "Это присутствие военных является не препятствием, а преимуществом", - ответил специальный представитель Кремля по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, уточнив, что Минобороны принимало участие в уборке Арктики, сильно загрязненной в советскую эпоху", - комментирует Авриль.