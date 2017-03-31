Американцы обеспокоены российским вмешательством в президентские выборы во Франции

Конгрессмены не указывают на конкретную угрозу, но упоминают о "кампании по дезинформации", а также о "взломе информации, использованной затем в целях пропаганды", пишет корреспондент Le Figaro в Вашингтоне Филипп Жели.

Привлеченные к работе в комиссиях Конгресса по расследованию российского вмешательства в ноябрьские президентские выборы американские политики обеспокоены повторением такого сценария у их союзников, прежде всего во Франции и Германии, говорится в статье. "Я считаю, что в целом можно исходить из того, что русские активно вмешиваются во французские выборы, - заявил в среду Ричард Берр, сенатор-республиканец, который возглавляет специальный сенатский комитет по разведке Конгресса США. - И мы несем ответственность за то, чтобы донести это до остального мира".

Он не предоставил уточнений о характере российского вмешательства, помимо общих угроз "кампаний по дезинформации и взлома информации, затем использованной в их пропаганде", отмечает Жели.

Встреча в Кремле между Владимиром Путиным и Марин Ле Пен поразила сознание американцев, считает корреспондент. "Мы потенциально готовы к тому, что есть две европейские страны, где Россия создает помехи для избрания руководителей: в Германии и во Франции ее усилия весьма ощутимы и в то же время скрыты, как это уже было опробовано в Черногории и Нидерландах", - сказал Берр.

Такая же обеспокоенность, без подкрепления данными, прозвучала из уст спикера Палаты представителей Конгресса США Пола Райана, добавляет корреспондент. "Очевидно, что Россия вмешивается в выборы в странах наших союзников. Мы должны вникнуть в суть и помочь нашим союзникам противостоять этому вторжению", - заявил он.