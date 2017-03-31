Почему США соглашаются оставить у власти Башара Асада

"Администрация Трампа предпочитает борьбу против джихадистов дебатам о судьбе, уготованной сирийскому диктатору", - пишут журналисты Le Monde Бенджамин Барт и Жиль Пари.

"На данный момент в Дамаске радиомолчание. Но нет никаких сомнений в том, что изменение американской позиции по вопросу о судьбе Башара Асада в кулуарах сирийской власти было встречено, как победа. В четверг 30 марта в двух последовавших друг за другом выступлениях, приподнимающих завесу над намерениями администрации Трампа относительно сирийского конфликта, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и постоянный представитель США при ООН Никки Хейли официально освободились от обязательств по дебатам о том, как следует обходиться с сирийским диктатором", - говорится в статье.

Как говорится в публикации, находясь с визитом в Турции, Тиллерсон сначала уверил, что "судьба президента Асада в долгосрочной перспективе будет решена сирийским народом". Хейли растолковала это позднее из Нью-Йорка, заявив, что "надо выбирать свои баталии". И добавила: "Когда мы смотрим на обстановку, нам следует менять свои приоритеты, и наш приоритет в том, чтобы больше не сидеть на месте, сосредоточившись на том, чтобы заставить уйти Асада".

"Вашингтон присоединяется к терминологии, употребляемой Россией, одним из главных союзников Асада, расшифровывает Джозеф Баут, приглашенный ученый в Программе Карнеги по Ближнему Востоку. Во всяком случае, новая команда порывает с языком, применявшимся до сих пор в американских властных кругах".

В августе 2011 года, через пять месяцев после начала сирийского восстания, которое тогда еще было большей частью мирным и народным, президент Барак Обама считал уход хозяина Дамаска предварительным условием для разрешения кризиса. "Для блага сирийского народа пришло время, чтобы президент Асад ушел", - заявил он.

"В ходе своей предпоследней пресс-конференции в декабре 2016 года, за несколько дней до падения восточной части Алеппо, Барак Обама уверял, что Башар Асад "не сможет завоевать свою легитимность ценой бойни". Это моральное осуждение исчезло из лексикона новой команды, водворившейся в Вашингтоне", - комментируют журналисты.

"В течение президентской кампании Трамп много критиковал двойное американское противостояние, одновременно и с организацией "Исламское государство"*, и с режимом Башара Асада, считая его непродуктивным. В интервью The New York Times в июле 2016 года он назвал сирийского президента "грязным типом", который "творит ужасные вещи". Но он добавил, что хочет отдать приоритет борьбе против джихадистов", - отмечают авторы статьи.

"Изменение центра тяжести американской дипломатии со всего размаха ударяет по трудным мирным переговорам, идущим в Женеве под эгидой ООН. Отказываясь от давления на Асада, в противоположность желаниям сирийской оппозиции, Вашингтон усиливает асимметрию этих переговоров, так как сирийский режим пользуется почти нерушимой поддержкой со стороны Москвы и Тегерана", - полагают журналисты.

"Это новый тяжелый удар для французской дипломатии, которая, если и перестала призывать к незамедлительному уходу сирийского президента, то все же продолжает утверждать, что он не может олицетворять будущее своей страны", - говорится в статье.

"Окончательный отказ от любых предварительных условий в отношении Башара Асада не защищает новую американскую администрацию от всех ловушек сирийского конфликта. Вашингтон говорит, что планирует сотрудничать с Москвой, всячески демонстрируя свое стремление к сдерживанию Тегерана, несмотря на то, что Россия и Иран тесно связаны друг с другом в Сирии", - подытоживают журналисты.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.