Сотрудник федеральной полиции Швейцарии впутался в дело в России

"Сотрудник федеральной полиции от своего имени проводил расследование в окружении Владимира Путина. Против него возбуждено уголовное дело", - пишет Марко Бруннер в швейцарской газете Le Temps.

"Генеральный прокурор Швейцарской Конфедерации возбудил уголовное дело против сотрудника федеральной полиции, который от своего имени проводил расследование об отмывании денег и коррупции в России. За превышение своих полномочий полицейский, находящийся под следствием, может понести ответственность за присвоение функций должностного лица, злоупотребление полномочиями, нарушение профессиональной тайны и коррупцию", - говорится в статье.

По данным газеты Tages-Anzeiger, раскрывшей информацию об этом деле, Федеральная криминальная полиция (PJF) 8 февраля подала иск против своего собственного сотрудника, специалиста по организованной преступности и тонкого знатока России, передает автор.

"Дело восходит к концу прошлого года. Подследственный воспользовался своим отпуском, чтобы позволить себе частную поездку в Москву. В сущности, он старался продвинуть расследование щекотливых дел, касающихся отмывания денег, в отношении двух бывших министров, среди которых экс-министр сельского хозяйства Елена Скрынник, приближенная к президенту Путину. В рамках этих дел на счетах в Швейцарии уже было заблокировано 70 млн франков", - информирует автор.

"Частная поездка лица, производящего расследование, является проблематичной, так как швейцарское уголовное судопроизводство не признает законными неформальные расследования", - отмечает Бруннер.

"Как уточняет Tages-Anzeiger, этот специалист по России занимался расследованиями начиная с 1990-х годов в недрах Федеральной криминальной полиции (PJF) по делам, связанным с отмыванием денег и коррупцией в бывшей советской империи, - говорится в статье. - Еще он был известен своими критическими высказываниями против дирекции Федеральной полиции перед широкой публикой".

"Это дело может быть связано с недавней сменой приоритетов PJF и генпрокурора Швейцарии. Так, дело экс-министра Елены Скрынник утратило свою значимость в пользу расследований вокруг коррупционного скандала с нефтяным гигантом Petrobras в Бразилии, - комментирует Бруннер. - Наверное, поэтому специалист, сегодня отстраненный от должности, так сильно хотел спасти продвижение своего дела. Однако его частная инициатива способна подвергнуть опасности продолжение расследования".