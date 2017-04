31 марта 2017 г. Эван Гершкович | The New York Times Через 150 лет после продажи Аляски некоторые россияне пересмотрели отношение к ней "Подтверждение российского величия - мотив президентства Владимира Путина, и применение им военной мощи и киберсил отчасти является причиной того, что российско-американские отношения находятся в низшей точке с момента окончания холодной войны, - отмечает Эван Гершкович в The New York Times. - Так что пришедшееся на четверг 150-летие продажи Аляски Соединенным Штатам - событие, которое заметят немногие американцы, - было оплакано некоторыми крайне правыми русскими националистами. Они видят в этой сделке гигантский просчет хворой царской империи, который откликается теперь, когда крупнейшие державы соперничают за Арктику и ее природные богатства в век изменения климата". "Если бы сегодня у России была Аляска, это изменило бы геополитическую ситуацию во всем мире", - сказал в эфире крымского телевидения премьер-министр Крыма Сергей Аксенов. "В нишевом военном журнале "Военно-промышленный курьер" недавно вышла статья в двух частях под заголовком "Аляска, которую мы потеряли" - с ворчанием о том, что могло бы быть, - сообщает автор статьи. - Даже Сергея Лаврова, российского министра иностранных дел, спросили про Аляску в недавнем интервью одной из российских газет". "Что касается продажи Аляски по Договору 1867 года, то предстоящий юбилей может, конечно, вызывать разные эмоции. Однако это хороший повод вспомнить о вкладе, который россияне внесли в освоение американского континента", - ответил Лавров. "Путин, когда его спросили про Аляску во время телемоста в этом году, сказал: "Давайте не будем горячиться, ладно?" - передает автор статьи. - Однако на Международном арктическом форуме, прошедшем в четверг в российском Архангельске, он сказал, что американская деятельность на Аляске может дестабилизировать мировой порядок". "Если то, что мы делаем, имеет локальный характер, то, что делают Соединенные Штаты Америки на Аляске, имеет глобальный характер", - сказал он, назвав размещение там ракетных систем Америкой "одной из очень серьезных проблем сегодняшнего мира в сфере безопасности". "Никто, конечно, всерьез не предполагает, что Россия заберет назад Аляску, как она аннексировала Крым, отняв его у Украины в 2014 году. Однако разница в том, как эту продажу помнят в России и Соединенных Штатах - и, что особенно важно, среди коренного населения Аляски, - указывает на то, что история государства - культурный и религиозный перекресток", - говорится в статье. Рассказав историю покупки Аляски Соединенными Штатами, Гершкович сообщает: "В Вашингтоне годовщину отметили в четверг обедом в Национальном пресс-клубе, приемом в Госдепартаменте и концертом музыки композитора Джона Лютера Адамса, проведшего большую часть жизни на Аляске. На Аляске речи, лекции, художественные выставки и другие мероприятия будут продолжаться до Дня Аляски (18 октября), который знаменует собой официальную передачу территории. Аляска стала 49-м штатом в январе 1959 года". Источник: The New York Times