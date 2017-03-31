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31 марта 2017 г.
31 марта 2017 г.

Марк Маццетти, Мэтью Розенберг | The New York Times

Майкл Флинн предлагает свидетельствовать перед Конгрессом взамен на неприкосновенность

"Майкл Т.Флинн, бывший советник президента США по национальной безопасности, которому пришлось уйти из-за того, что он ввел в заблуждение чиновников Белого дома относительно своих контактов с российским послом в США, предложил ответить на вопросы следователей из Палаты представителей и Сената, расследующих связи штаба Трампа с Россией, в обмен на юридическую неприкосновенность, по словам его адвоката и чиновника из Конгресса, - сообщают Марк Маццетти и Мэтью Розенберг в The New York Times. - Последний, однако, уточнил, что следователи не хотят договариваться о сделке с Флинном до тех пор, пока они не продвинутся в расследовании до лучшего понимания, какую информацию Флинн может предложить в рамках сделки".

"В опубликованном в четверг вечером заявлении адвокат Флинна подтвердил, что с комитетами по разведке Палаты представителей и Сената ведутся переговоры о возможной даче показаний его клиентом. Адвокат Роберт Келнер детально не сообщил, на каких условиях Флинн намерен давать показания, однако сказал, что "ни один разумный человек, который может консультироваться у адвоката, не согласится на допрос в настолько политизированной, напоминающей охоту на ведьм обстановке без гарантий свободы от несправедливого преследования", передают журналисты.

"У генерала Флинна определенно есть история, которую он может рассказать, и он очень хочет рассказать ее, если позволят обстоятельства", - говорится в заявлении Келнера.

"Неясно, попросили ли комитеты Конгресса о неприкосновенности другие бывшие советники Трампа", - отмечают авторы статьи.

Источник: The New York Times


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