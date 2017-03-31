Дело для двоих

Даже спустя четыре дня после массовых протестов "премьер Дмитрий Медведев продолжает молчать по этому поводу и предпочитает постить в интернете фотографии с компании с президентом Владимиром Путиным на Земле Франца-Иосифа", пишет политический обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Кристина Хебель. На этих снимках Медведев и Путин одеты в однотипную одежду - красные пуховики с российским флагом и гербом.

По всей видимости, Путин, как отмечает журналист, "не планировал брать с собой премьера в эту поездку (...). Но он демонстративно поддерживает "пострадавшего" премьера. И эта поездка - знак, что дуэт "Медведев-Путин" действует и дальше, даже несмотря на обвинения в коррупции в адрес главы правительства".

"Между тем, несмотря на то, что сейчас снова стали ходить слухи об отставке Медведева и ему приходится читать о себе в газетах, в том числе, что он ведет себя как "аристократ", его отставка до президентских выборов в 2018 году представляется едва ли возможной", - подчеркивает автор. Во-первых, это "стало бы крупным успехом для Алексея Навального, который хочет составить конкуренцию Путину на предстоящих выборах". Тем более что протесты были направлены не только против Медведева, но и против путинского режима в целом. К примеру, протестующие скандировали: "Медведев уходи, Путин уходи", - зная, что Медведев является всего лишь частью кремлевского аппарата, а коррупция глубоко проникла в российскую власть.

Во-вторых, продолжает Хебель, "до сих пор разделение обязанностей между Медведевым и Путиным прекрасно работало, и премьер, который, еще будучи президентом, задал более либеральный курс на демократию и борьбу с коррупцией, является для Путина прежде всего громоотводом". "Президенту, чей рейтинг сейчас превышает 80%, удобен лояльный премьер, который во времена экономического кризиса не особо любим в народе. К тому же определенную роль играет и то, что Медведев ведет себя неуклюже", - напоминает журналист о майском инциденте Медведева с крымской пенсионеркой, когда в ответ на вопрос о повышении пенсий премьер сказал, что "денег нет" и пожелал "держаться" и "всего хорошего".