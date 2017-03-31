Сенат США предупредил о возможном влиянии России на выборы в Бундестаг

Глава комитета Сената США по разведке Ричард Барр предупредил "о попытках России повлиять на предстоящие выборы во Франции и Германии", сообщает немецкий журнал Der Spiegel. По его словам, после обвинений о вмешательстве России в президентские выборы в США существует "опасение, что Москва может попытаться вмешаться в президентские выборы во Франции и выборы в Бундестаг в Германии".

Ведомство федерального канцлера уже дало распоряжение немецким спецслужбам "исследовать российскую активность". Поводом для этого, как напоминает издание, стали кибератака российских хакеров на немецкий парламент весной 2015 года и так называемое "дело девочки Лизы" в январе 2016-го.

В свою очередь, спецслужбы США обвиняют России во вмешательстве в выборы президента США с целью повысить шансы Дональда Трампа на победу над его соперницей Хиллари Клинтон. В настоящее время проверяются "связи работников выборного штаба Трампа с Россией". И президент Трамп, и Россия опровергают подобные обвинения и называют их бессодержательными.

Как пишет The New York Times, комитет Сената США по разведке заинтересовался двумя встречами сотрудников Трампа - с российским послом Сергеем Кисляком в Trump Tower в Нью-Йорке и с главой российского государственного "Внешэкономбанка". Правительство экс-президента США Барака Обамы в 2014 году, после аннексии Крыма Россией, ввело санкции против ВЭБа, говорится в статье.