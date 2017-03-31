Две немецкие компании хотят строить стену в США

Две фирмы из Германии "хотят участвовать в тендере на строительство стены в США. Но это несет для них определенные риски", пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.

Так, первая компания, желающая получить тендер на строительство стены, при помощи которой американский президент Дональд Трамп хочет бороться с нелегальной миграцией из Мексики - баварская фирма Bauer AG из Шробенхаузена. Поначалу компания отказалась отвечать на запрос издания, а затем попыталась "замять" ситуацию. В четверг компания в конце концов признала, что не хочет участвовать в строительстве стены. Как пояснил пресс-секретарь фирмы, "сотрудник из США рутинно поставил галочку на портале общественных проектов и согласился на информирование о процедуре раздачи тендера".

Также среди 700 фирм, желающих получить тендер, оказалась еще одна компания из ФРГ - архитектурное бюро из Мюнхена Leupold Brown Goldbach.

Между тем газета обращает внимание на тот факт, что "немецкие компании, желая строить трамповскую стену, ступают на довольно сложное поле, так как бетонная стена, которая разделяет семьи и лишает людей свободы перемещений, имеет не очень славную историю в Германии. И потому каждый, кто решится на это, должен рассчитывать на критические вопросы в свой адрес".

Особенно это касается участия в проекте предпринимателя Томаса Бауэра, который создал себе имидж образцового бизнесмена. Более того, 61-летний предприниматель занимает ряд должностей в политических организациях и союзах, в том числе - должность казначея баварской правящей партии ХСС и члена партийного президиума. Помимо этого, Бауэр является вице-президентом Федерального объединения немецкой промышленности (BDI). Среди представителей немецкого бизнеса, как добавляет издание, "запланированные заградительные меры Дональда Трампа, направленные на ограничение свободной торговли и перемещения, не популярны".