31 марта 2017 г. Майкл Эванс | The Times Тревога из-за устрашающего арсенала Путина "Великобритания тратит миллиарды на разработку новых оружейных систем, от авианосцев до ракет, но нужно задать два вопроса: кто наши потенциальные противники и можем ли мы адекватно противостоять самому продвинутому оружию этих стран?" - указывает Майкл Эванс в The Times. "Предсказание войн - одна из самых трудных задач министерства обороны, - говорится в статье. - Огромные суммы, потраченные на два авианосца весом 60 тыс. тонн, противовоздушные ракеты, истребитель F-35 и бронированные автомобили, показывают, что в фокусе зрения министерства, когда оно смотрит в свой стеклянный шар, - Россия и Китай". "На данном этапе Россия, управляемая президентом Путиным, представляет более существенную угрозу, - утверждает автор. - Подвижки, сделанные российской оборонной промышленностью, дают основания для опасений". Далее журналист перечисляет передовые оружейные системы России: крылатые ракеты П-800 "Оникс" и "Циркон", подлодки класса "Варшавянка", противовоздушные ракетные системы С-300 и С-400 (и находящуюся в разработке С-500), противоспутниковую систему "Нудоль", истребители пятого поколения "Сухой Т-50". Источник: The Times