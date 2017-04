31 марта 2017 г. Сара Милошевич и Валери Плеш | The Washington Times "Притягательная сила Путина" нависает над президентскими выборами в Сербии "Президентские выборы, которые состоятся в Сербии в воскресенье, становятся еще одним случаем, когда европейская страна ощущает на себе убедительную притягательную силу Владимира Путина", - утверждает The Washington Times. "Хотя ни один из 11 кандидатов в президенты не продвигает какую-то конкретную внешнеполитическую программу (формально внешнюю политику здесь предопределяет премьер-министр), российская поддержка и одобрение президента Путина, по распространенному мнению, жизненно важны для потенциальных руководителей этой балканской страны", - пишут корреспонденты Сара Милошевич и Валери Плеш. "На встречах с избирателями лидирующий кандидат - премьер-министр Александр Вучич - активно выпячивал свой визит в Москву 27 марта, чтобы сохранить свой большой отрыв от соперников", - пишет издание. "Путин - весьма популярная фигура в Сербии. Для избирательной кампании важно пользоваться поддержкой Путина, - говорит политолог Милан Крстич. - Для Вучича имела символическое значение встреча с Путиным - это сигнал пророссийски настроенному большинству его электората, что Москва его поддерживает". "Вучич, бывший ультранационалист, три года назад завоевал пост премьер-министра, ратуя за реформы и вступление Сербии в ЕС. Но он и его советники явно считают, что путинская "печать одобрения" - это политическое преимущество. Кремль утверждает, что не вмешивается в голосование в Сербии, однако, когда Вучич приехал в Москву, Путин был близок к тому, чтобы выразить ему свою поддержку", - утверждает издание. "Мы уверены, что выборы /.../ будут проведены на самом высоком уровне. Желаем успеха действующей власти", - сказал Путин в начале встречи. Издание комментирует: "Хотя многие сербы, особенно молодые избиратели, выступают за более тесные связи с Западом и ориентацию экономики и политической системы Белграда на страны ЕС, исторические, культурные и религиозные связи с Россией остаются крепкими. Кроме того, Россия была самым сильным защитником Белграда во время болезненной гражданской войны, в результате которой Косово получило независимость". "Белград сохранил особенно близкие военные связи с Россией", - продолжают авторы, поясняя, что это отражает воспоминания о бомбардировках НАТО в 90-е годы. Согласно соцопросам, большинство сербов против вступления своей страны в НАТО. "Во время визита Вучича в Москву Путин обещал направить в Сербию российские истребители, танки и бронемашины. Это крайне обескуражило лидеров ЕС и НАТО, которые внимательно наблюдают за ростом российского влияния на Балканах", - говорится в статье. Вучич уверяет, что может поддерживать тесные отношения и с канцлером Германии Меркель, с которой он встретился 14 марта. "Он пытается позиционировать себя как мост между Востоком и Западом, как человек, которого поддерживают и Берлин, и Москва", - говорит Крстич. Мнения избирателей расходятся, отмечает издание. "Оппозиционные партии и правозащитные организации жалуются на кампанию, в том числе утверждают, что избирательная комиссия укомплектована сторонниками Вучича, а сербские СМИ при освещении ситуации сильно благоволят премьеру", - говорится в статье. По словам авторов, сербские избиратели, уставшие от политических потрясений, обнищания и разгула коррупции, не верят в перемены к лучшему. Как бы то ни было, сейчас за Вучича 53% избирателей. Самый популярный из его соперников - 25-летний студент Лука Максимович, набирающий 11%. "Максимович позиционирует себя как "худший на Балканах политик" и ведет пародийную кампанию", - говорится в статье. Весна Песич, которая в бытность лидером оппозиции способствовала падению режима Милошевича, говорит: "Мы никогда не побеждали собственными силами. Когда у власти был Милошевич, наша оппозиция была сильнее, мы пользовались колоссальной поддержкой со стороны американцев и всего мира. А теперь нас не поддерживает никто". Источник: The Washington Times