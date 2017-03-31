Россия использует рабов из КНДР на стройках ЧМ-2018

По крайней мере 110 граждан КНДР работают в невыносимых условиях на строительстве стадиона в Санкт-Петербурге к чемпионата мира по футболу в России в 2018 году, сообщает Die Welt со ссылкой на данные расследования норвежского журнала Josimar.

"За ними практически круглосуточно ведется наблюдение, у них нет контактов с внешним миром, и им платят мизерную зарплату. Все эти люди - неквалифицированные рабочие, которые имеют либо минимальные, либо вообще никаких навыков обращения с современными инструментами", - описывает условия жизни северокорейских строителей адвокат Андрей Якимов.

Рабочие, как говорится далее, "приехали в Россию по приказу руководства Северной Кореи для строительства стадионов к ЧМ-2018". По словам Якимова, "их вербовали на 10 лет, и при этом обещали увеличенные порции риса и вечную благодарность династии Кимов. В то же время 90% их заработной платы в иностранной валюте режим забирает себе, обеспечивая приток валюты в КНДР. Эта бизнес-модель функционирует уже десятилетиями".

Всего, по данным ООН, в настоящее время северокорейские компании, занимающиеся наймом работников, "отправили заказчикам за границу от 50 до 100 тыс. граждан КНДР. В основном они работают в России, странах Ближнего Востока и Китае", говорится в статье.

В правозащитных организациях утверждают, что "в принимающих странах у них отбирают заграничные паспорта, а на конфискованные зарплаты элита КНДР покупает предметы роскоши и финансирует программу по разработке ядерных вооружений. В то же время, если рабочий жалуется, у оставшихся на родине родственников будут большие проблемы".

Российский рабочий-строитель описывает жизнь своих коллег из КНДР следующим образом: "На стройке ЧМ в Санкт-Петербурге северокорейцы живут в неотапливаемых, холодных и переполненных контейнерах. Они словно роботы. Они только и делают что работают. С семи утра и до полуночи".

Строительство стадиона "Зенит-Арена" на 68 тыс. мест в Санкт-Петербурге продолжается уже 11 лет. Всего на строительство было потрачено более 1 млрд евро, но стадион до сих пор не готов из-за постоянных течей, трещин в бетоне и вибраций почвы. По распоряжению президента Путина "Зенит-Арена" была "открыта" еще в феврале, добавляет Die Welt.