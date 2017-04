31 марта 2017 г. Томас Гиббонс-Неф | The Washington Post Чтобы понять подход США к авиаударам по Мосулу, обратитесь к российской войне в Чечне "Воздушная война США в небе над западным Мосулом стала предметом более пристального внимания после того, как авиаудар 17 марта, как кажется, мог стать причиной смерти более 100 мирных жителей, - пишет Томас Гиббонс-Неф в американской газете The Washington Post. - Лабиринт узких улиц иракского города, многоэтажные здания и многочисленное гражданское население составляют картину всех сложностей при сбросе бомб в густонаселенных районах". "У армии США существуют подробные протоколы по использованию воздушной мощи в поддержку наземных войск, - говорится в статье. - Однако в том, что касается авиаударов в городах <...>, руководства еще более тщательны и, что весьма странно, основываются на печально известной российской военной кампании 90-х годов, которая привела к примерно 30 тыс. жертв среди гражданского населения". "Российская война 1994 года в Чечне стала одним из первых случаев сражения между современной армией и боевиками в большом городе, - отмечает автор. - В военном документе от 2009 года, используемом для обучения американских войск тому, как наводить прямую воздушную поддержку, подчеркивается, что российский опыт в Грозном является ключевым историческим примером для понимания воздушных операций в городской местности". "Городская среда предоставила чеченцам защиту от стрельбы, а также ресурсы, внутренние операционные линии, укрыв и спрятав их позиции и передвижения, - говорится в американском документе. - Учитывая данные преимущества этой среды, менее многочисленные и менее совершенные военные силы также решили сражаться в городе". В тексте, однако, уточняется, что "русские многому научились в том, что касается противостояния этим действиям при помощи прямой воздушной поддержки". Как поясняет автор, "у российских самолетов в Чечне была плохая связь с наземными войсками. Чтобы это исправить, российские силы подвинули ближе к местам сражений войска, обученные тому, как наводить авиаудары с земли, - эти военные известны как офицеры передовых постов наведения авиации". "Обычно во время прошедших войн армия США держала своих офицеров передовых постов наведения авиации на линиях фронта, - отмечает журналист. - Первоначально в битве за Мосул Пентагон, рассчитывая на иракские силы и желая держать американские войска подальше от опасности, больше полагался на дроны и воздушное наблюдение для наводки ударов. Однако в последние месяцы американские командиры подвинули войска ближе, чтобы более оперативно отвечать ударами на просьбы иракцев". "Статья 1997 года, написанная для специализированного журнала ВВС США, отмечает, что одним из важных фактов, вынесенных из штурма Грозного в 1994-1995 годах, была потребность в "беспилотных аппаратах" над полем сражения, - продолжает автор. - В то время русские очень экономно использовали разведывательные дроны, в частности российский "Шмель-1", для облегчения координации вертолетных ударов". Журналист пишет, что "спустя двадцать с лишним лет битва за Мосул изобилует летательными аппаратами для слежки". Также, по словам автора, вышеупомянутая американская статья приводит серию ключевых уроков, вынесенных из Грозного, которые странным образом звучат пророчески относительно сегодняшней битвы в Мосуле. Так, там говорится, что "превосходство в воздухе не гарантирует победу даже в борьбе с врагом, у которого нет авиации". Источник: The Washington Post