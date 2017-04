31 марта 2017 г. Обзор прессы | The Washington Post "Россияне протестуют! Почему?" "Россияне протестуют! Почему?" - так озаглавлены материалы симпозиума, который был проведен в интернете с участием экспертов (по большей части работающих в США) по инициативе блога Monkey Cage газеты The Washington Post. "В минувшее воскресенье в России произошло нечто неожиданное. Десятки тысяч человек в разных областях страны вышли на скоординированные протесты против коррупции", - пишет организатор симпозиума Джошуа Такер. Он попросил специалистов, изучающих политическую жизнь в России, ответить на вопрос: "Означают ли акции протеста, которые в воскресенье состоялись в 99 городах России, что вероятны значительные перемены в российской политической жизни?" Газета изложила ответы исследователей в форме небольших статей. "Путин уязвим" - полагает политолог Грэйм Робертсон (Университет Северной Каролины). "Готовность большого числа людей в десятках городов столь грандиозно не подчиниться государству - уже сама по себе признак, что вызов правящему режиму в России усилился", - говорится в статье. По мнению Робертсона, еще важнее то, что протесты были в значительной мере вдохновлены "поразительными новыми доказательствами коррупции в ближайшем окружении Путина". Это весьма опасный оборот событий для Путина, поскольку его "могущество сегодня во многом зависит от его способности позиционировать себя как фигуру, стоящую над политикой, - скорее как национальный символ, чем президент". "Но широко распространенные знания о коррупции в ближнем окружении - особенно в части, которая, вероятно, включает самого Путина, - потенциально могут все это изменить. Невозможно в одно и то же время быть отцом нации и попадаться на личном обогащении", - пишет автор. "Любые ответные меры правительства побудят еще больше протестующих выйти на улицы" - полагает социолог Теодор П. Гербер (Висконсинский университет). Он делает пять выводов, которые указывают, что протесты 26 марта стали крупным вызовом для Кремля: 1. "Недовольство коррупцией и чувство дискомфорта в российском обществе распространены широко, а не сконцентрированы лишь в нескольких областях", - пишет автор. 2. Молодое поколение не принимает пропутинский консенсус. 3. "Тема борьбы с коррупцией крайне опасна для правительства", - пишет автор. Оно не может отмахнуться от этой темы, назвав ее "позаимствованной с Запада". Российские граждане постоянно и небеспочвенно жалуются на коррупцию. 4. "Власти не могут принять никаких мер, которые не повлекли бы за собой еще более активную мобилизацию общества", - пишет автор. По его мнению, если власти уволят Медведева, это будет сигнал, что акции протеста эффективны. "Если они начнут агрессивные гонения, будет риск какой-то огромной трагедии, которая может быстро восстановить народ против власти", - говорится в статье. А бездействие создаст впечатление, что власть слаба. 5. Размах и политический характер этих протестов вдохновят антиправительственных активистов на местах. Со своей стороны, политолог Сара Уилсон Сохи (Университет Колорадо) пророчит: "У Путина есть варианты действий, так что перемен не ждите". Автор полагает: недавние протесты "вряд ли будут знаменовать значительные перемены в российской политической жизни, если только они не генерируют оппозицию к Путину". На взгляд автора, возможен такой сценарий: "Протесты повлекут за собой чистку коррумпированных чиновников, Медведев будет изгнан, а Путин предстанет в образе реформатора". "Предположим, что кремлевские инсайдеры слили информацию о Медведеве, чтобы спровоцировать протесты, а затем (возможно) оправдать антикоррупционную кампанию. Это, похоже, рискованная и, следовательно, маловероятная стратегия, хотя она не стопроцентно неправдоподобна", - говорится в статье. "Если же не удастся более прямо связать с Путиным (до переизбрания которого остается еще год) обвинения в коррупции, то протесты вряд ли станут предзнаменованием крупных перемен", - говорится в статье. "А если Путин опасается за результаты выборов в будущем году, у него всегда остается вариант с подтасовками", - пишет автор. "Социальные сети изменили поле игры" - считает политолог Сергий Куделя (Университет Бейлор). По его мнению, протесты против коррупции обнажили несколько слабых мест российского режима: 1. "Социальные сети обеспечивают быструю и широкую мобилизацию" протестующих. Теперь оппозиция может пошатнуть монополию государства на распространение информации. 2. "Стандартные инструменты репрессий не сработали, а новых пока не появилось", - пишет автор. 3. "Это движение угрожает нарушить ход избирательной кампании на президентских выборах в 2018 году", - говорится в статье. Политическая траектория России "будет зависеть от масштаба мобилизации общества в такой же мере, как и от решений Кремля", предсказывает автор. "Теперь повестку дня определяет оппозиция" - полагает Динисса Дуванова (Лихайский университет, Пенсильвания). По ее мнению, это происходит впервые с тех пор, как Путин пришел к власти. Идея борьбы с коррупцией наверняка вызовет сильный резонанс среди россиян. Вдобавок Навальный апеллирует к идее социальной справедливости. Оппозиция сменила тактику: это не попытки заблокировать конкретные политические шаги Кремля, а мобилизация вокруг вопросов, которые могут найти отзвук в повседневной жизни многих россиян. Эта активная роль оппозиции "демонстрирует, что Кремль - не единственная в России политическая сила. Это само уже является значительной переменой в российской политической жизни", говорится в статье. "Как Кремль среагирует на этот новый вызов?" - задается вопросом политолог Владимир Гельман (Европейский университет в Санкт-Петербурге и Университет Хельсинки). По мнению автора, Кремль может расценить акции 26 марта как новый вызов своему авторитарному правлению. Гельман прогнозирует, что теперь российский режим "расширит масштаб и силу принуждения и контроля, особенно в том, что касается использования интернета, соцсетей и альтернативных интернет-ресурсов". "Может статься, мы также увидим более жесткие гонения, а также, возможно, применение физического насилия к соперникам режима", - пишет он. На взгляд Гельмана, есть две новости - хорошая и плохая. Хорошая в том, что политическая жизнь в России в ближайшие месяцы станет нескучной. "Но плохая новость такова: во всем мире авторитарные режимы редко идут на уступки мирно и бескровно, и Россия не станет исключением", - говорится в статье. Политолог Регина Смит (Университет Индианы) дает свой прогноз: "Это может дискредитировать Путина на следующих выборах". На взгляд Смит, протесты 26 марта не приведут к революции и, вероятно, не задумывались в таких целях. "Скорее это был элемент более широкой концепции политической эволюции, которая начинается с гражданской активности как механизма, разрушающего стратегию, с помощью которой режим намерен управлять следующими выборами", - говорится в статье. Доверенные лица Кремля ранее позиционировали президентские выборы как референдум о доверии народа к президенту Путину. Но "события 26 марта демонстрируют дефицит поддержки президента, создают потенциал для эскалации и перемещения протестов с улиц на избирательные участки", пишет автор. Возможно, Кремль будет вынужден "откровенно фальсифицировать результаты" президентских выборов. "Народное недовольство наверняка спровоцирует дебаты в кругах элиты", - пишет автор. От Путина потребуют предъявлять обвинения и выносить суровые приговоры протестующим. Но "ужесточение репрессий еще больше блокирует путь к реформе режима и усиливает неопределенность в "стабильной" политической системе. Точно так же, как "неудачные" протесты 2011 года сильно изменили траекторию режима, недавние события возымеют далеко идущие последствия для механизмов, связывающих государство с обществом", пишет автор. "Вопреки ожиданиям, к протестам присоединяются молодые россияне" - отмечает Томила Ланкина, профессор международных отношений (Лондонская школа экономики и политологии). "Стратегия Навального по мобилизации большого числа людей оказалась высокоэффективной", - пишет автор. А "юмор (и насмешка) в разоблачениях коррупции, исходящих от Навального, способствовали, в свою очередь, мобилизации российской молодежи", говорится в статье. Среди демонстрантов было много детей школьного возраста, пишет автор. Демографический состав протестующих "заставляет усомниться в эффективности кремлевской стратегии, направленной на социализацию молодого поколения вокруг символов и идеологии, укрепляющих режим", пишет автор. Акции также заострили внимание на том, что кремлевские технологии манипуляции общественным мнением не всесильны, считает автор. Она советует критически отнестись к представлению, будто те, кто родился и вырос в путинской России, - это "потерянное поколение", жертвы промывания мозгов. Источник: The Washington Post