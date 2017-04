31 марта 2017 г. Кэрол Э. Ли, Шейн Харрис, Джулиан Э. Барнс | The Wall Street Journal Администрация Дональда Трампа приглашает депутатов просмотреть секретные документы "Белый дом присоединился к ключевому депутату-республиканцу, призывающему провести в Конгрессе расследование о том, не допускала ли администрация Обамы неправильного обращения с секретными отчетами разведки, чтобы сделать возможными утечки информации о фигурах в администрации Трампа, - сообщают Кэрол Э. Ли, Шейн Харрис и Джулиан Э. Барнс в The Wall Street Journal. - Письмом из Белого дома ведущие члены комитетов по разведке Сената и Палаты представителей были приглашены рассмотреть секретные материалы, которые, по словам администрации, имеют отношение к их расследованию предполагаемого российского вмешательства в выборы 2016 года". "Член Палаты представителей Девин Нуньес (республиканец, Калифорния) сказал, что нашел свидетельства того, что чиновники ненадлежащим образом раскрыли имена, названные в отчетах, полученных от американских надзорных органов, - говорится в статье. - Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал в четверг, что Белый дом хочет, чтобы депутаты расследовали неправильное обращение с секретными документами". "Мы хотим, чтобы люди посмотрели на это и предприняли подходящие юридически ответственные шаги, чтобы понять это и затем разобраться с этим", - сказал Нуньес. "Пресс-секретарь бывшего президента Барака Обамы не ответил на просьбу о комментарии", - говорится в статье. "Речь идет о нескольких отчетах, документирующих запросы на "размаскирование" - разведческий термин - личностей людей из переходной команды президента Трампа, упоминавшихся в сводках перехваченных коммуникаций, но изначально не названных по имени", - уточняет журналист. "Чиновник Конгресса, знакомый со стратегией комитета, сказал, что республиканцы из комитета Палаты представителей по разведке хотят сосредоточиться на том, как общественность была поставлена в известность, что бывший советник Белого дома по национальной безопасности Майк Флинн беседовал с Сергеем Кисляком, российским послом в США, и как были слиты детали разговоров между Флинном и Кисляком", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal