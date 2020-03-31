Пьер Лелуш: "Пандемия ускорит рост могущества Китая"

"(...) Перед лицом коронавируса реально разделение между теми странами, которые оказались готовыми к эпидемии - это Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг, такими авторитарными странами, как Китай, которые решают проблемы путем милитаризации общества, и теми странами Запада, которые оказались неподготовленными", - указывает Пьер Лелуш, бывший государственный секретарь Франции по европейским делам и президент Парламентской ассамблеи НАТО, в интервью Le Figaro.

"(...) Запад полностью ошеломлен нынешними событиями, в том числе США, - считает эксперт. (...) Итальянцы были брошены на произвол судьбы, и все европейские страны запрещают экспорт предметов медицинского назначения. Дошло до того, что чешское правительство украло маски из Китая, которые предназначались для Италии. Странная солидарность...".

"(...) Основным испытанием для Евросоюза станет возможное взаимное распределение долгов государств-членов, и чтобы выйти из кризиса, долги будут огромными. Речь идет об идее по поводу коронабондов, общих облигациях Евросоюза, а не отдельных государств. Но как мы видели на прошлой неделе на саммите глав государств и правительств, Германия, а также Австрия, Нидерланды и Финляндия отвергли эту идею, что было воспринято как предательство южной Европой, особенно Италией. Если Европа прозевает этот рубеж, то придется задуматься о будущем этого института, потому что от него мало что останется. После эпидемии может начаться период довольно жесткого расчленения Евросоюза. Сейчас мы переживаем ключевой момент", - отмечает собеседник издания.

"(...) То, что с нами происходит, это не кризис, а катастрофа, настоящий исторический прорыв, включающий в себя глубокое переопределение баланса сил и средств между державами. (...) Мир в целом и европейцы в частности открывают для себя эгоистичную, протекционистскую, хаотичную и бесстыдную в коммерческом плане Америку. Ту Америка, которая всех игнорирует и больше не думает о том, чтобы помочь своим союзникам, попавшим в беду, таким как Италия, которая теперь обращается к Китаю или России. Что касается Европы, то она тоже выйдет из кризиса очень ослабленной. Граждане захотят восстановить национальные прерогативы, особенно в отношении границ и сектора здравоохранения", - считает Лелуш.

"(...) Традиционные альянсы, такие как НАТО и ЕС, будут поставлены под вопрос из-за возвращения к национальным границам, и естественно, народы будут этого требовать от правительств", - полагает эксперт.

"(...) НАТО уже стало организацией-пустышкой, которая служит только для того, чтобы успокоить поляков и страны Балтии. Этот поезд давно ушел. Соединенные Штаты больше не заинтересованы в Европе. Их великое сражение XXI века состоится с Китаем. Что касается самого НАТО, то, по иронии судьбы, его выживание в конечном итоге будет зависеть от тактической подготовки Владимира Путина. Чем менее угрожающим он станет, тем больше у НАТО будет шансов продолжить свое существование", - анализирует собеседник издания.

"(...) Китай уже оказывается в выигрыше. После того, как он распространил вирус по всему миру, ему удалось представить себя примером для подражания планетарного масштаба. Он находится в сильной позиции, поскольку у него найдутся ликвидные активы и промышленное производство, необходимые для ускорения его стремления к мировому господству, в то время как противостоят ему ослабленные и чрезмерно закредитованные Соединенные Штаты и Европа, стоящие под угрозой масштабного финансового кризиса, который последует за остановкой их экономик", - утверждает эксперт.

"В это время Китай попытается купить все, что можно подобрать. Подобно тому, как в 1945 году Вторая мировая война поставила Соединенные Штаты на вершину мирового могущества, эта глобальная пандемия сыграет роль ускорителя подъема могущества Китая, способствуя ослаблению его западного конкурента. Вот какие тяжелые тенденции нас поджидают. Если только Америка и Европа не решат проснуться и снова вместе двигаться вперед", - резюмирует Пьер Лелуш.