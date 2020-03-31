Ученые обнаружили коронавирусы в сточных водах - и видят в этом шанс

"Нидерландские ученые обнаружили коронавирусы нового типа в сточных водах одного из городов, - сообщает немецкое издание Die Weltсо ссылкой на информационное агентство Bloomberg. - Это произошло до того, как в городе было зафиксировано заражение Sars-CoV-2, что свидетельствует о том, что сточные воды могут служить в качестве "системы раннего обнаружения" болезни Covid-19".

"Коронавирус часто присутствует в стуле зараженных людей. Маловероятно, что сточные воды могут быть важным путем передачи болезни, пояснили в понедельник микробиолог Гетьян Медема и его коллеги из Института водных исследований KWR в Ньивегейне".

"Тем не менее, быстрое распространение коронавируса повысит и количество возбудителей в канализации коммуны, считают ученые".

Генетический материал коронавируса был обнаружен в очистной станции города Амерсфорт 5 марта.

"Важно собрать информацию о появлении и сохранении этого нового вируса в сточных водах, чтобы понять, не представляет ли он опасности для работников очистных сооружений, а также установить, может ли контроль сточных вод использоваться для наблюдения за циркуляцией Sars-CoV-2 в наших коммунах, - пишут Медема, главный микробиолог института, и соавторы исследования. - (...) Это могло бы дополнить текущее клиническое наблюдение, которое ограничено пациентами с Covid-19, имеющими наиболее тяжелые симптомы".

"Контроль сточных вод - это общепризнанный метод выявления вируса полиомиелита, антибиотикоустойчивых бактерий и использования запрещенных и отпускаемых по рецепту медикаментов", - поясняет издание.

"Контроль сточных вод может также использоваться в качестве системы раннего обнаружения Sars-CoV-2 и его повторного появления в городах, считают нидерландские ученые".

"Обнаружение вируса в сточных водах - даже при слабом распространении Covid-19 - говорит о том, что контроль сточных вод может быть одним из главных инструментов для контроля за циркуляцией вируса среди населения", - говорят исследователи".