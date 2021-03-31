"Интерес к влиянию гормонов на женское поведение - очень политическая тема"

"Гормональные изменения во время менструального цикла вызывают у женщин колебания устойчивости внимания, а также показателей в пространственной и вербальной сфере. Влияют ли они также на политические или религиозные предпочтения?" - пишет Le Monde

"(...) Действительно, гормональные изменения во время цикла влияют не только на фертильность, но и на когнитивные процессы! Так, считается, что уровень женских гормонов в крови влияет на функционирование каждого полушария головного мозга, что приводит к модификации устойчивости внимания, а также показателей в пространственной и вербальной сфере", - говорится в статье.

"Просто попросив женщин с первого взгляда оценить, где находится середина горизонтальной линии примерно в двадцать сантиметров, Маркус Хаусманн из Рурского университета в Бохуме (Германия) показал, что они совершают ошибку при глазомерном определении истинной середины, отклоняясь влево или вправо в зависимости от момента цикла. Это можно объяснить изменением функционирования каждого полушария до или после овуляции", - отмечает автор статьи Сильвия Шокрон, исследователь в области нейропсихологии.

"(...) Конечно же, исследования влияния гормонов на женский мозг не ограничились пространственной сферой. Ученых также заинтересовали более горячие темы, такие как политические или религиозные предпочтения, - указывает Шокрон. - Некоторые авторы, такие как Кристина Дуранте и ее коллеги из Калифорнийского университета, серьезно задумались о том, что Барак Обама мог быть избран на пост президента США в 2012 году благодаря молодым женщинам, находящимся в середине овуляционного периода!"

"В 2013 году авторы опросили одиноких женщин и женщин, находящихся в отношениях, в разные моменты их цикла о степени их религиозности, их политических взглядах (более либеральных или консервативных) и их предпочтениях в пользу одного из кандидатов. Для этого они выяснили период овуляции участниц и разделили их на группы одиноких женщин и женщин, состоящих в отношениях, в разгар фертильной фазы или вне овуляционного периода", - пишет Le Monde.

"При опросе участниц об их уровне веры в Бога или по социальным вопросам, таким как право на аборт, ответы одиноких женщин с разгар овуляции выявили их склонность к более либеральным и менее религиозным взглядам, а также их явное предпочтение Барака Обамы. Удивительно то, что в этом же исследовании у женщин, состоящих в отношениях, овуляция вызвала прямо противоположные реакции, а именно более высокую степень религиозности и консерватизма, а также предпочтение Митта Ромни! Если учесть, что женщины голосуют априори больше, чем мужчины, то могла возникнуть идея контролировать возраст, время цикла или даже семейное положение избирательниц!" - анализирует автор публикации.

"Успокойтесь, в следующем году в том же журнале другие исследователи из того же университета под руководством Кристин Харрис протестировали вдвое большую популяцию женщин (1206 участниц по сравнению с 502 в предыдущем исследовании) до и после выборов 2012 года и не обнаружили никакого влияния овуляционного периода, семейного положения (состоять в отношениях или жить в одиночестве), и никакого взаимодействии между этими двумя факторами в плане политических взглядов, религиозных убеждений или предпочтения Барака Обамы или его соперника Митта Ромни. Как мы видим, интерес к влиянию гормонов на женское поведение может быть весьма политическим вопросом!" - резюмирует Сильвия Шокрон.