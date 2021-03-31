Загрязнение Сибири - слишком чувствительная тема, если верить российским ученым

"(...) Для того, чтобы вникнуть в повестку дня заседания, организованного 25 марта президиумом Сибирского отделения Российской академии наук, понадобился экспертный взгляд. Помимо неизбежных административных вопросов и отчета по управлению водными экосистемами внимание Ильи Кабанова, научного обозревателя регионального СМИ Тайга-инфо, привлек пункт 4.1.2: "презентация доклада "Медико-экологическая классификация городов Сибири" одним из его авторов директором Института оптики атмосферы СО РАН Игоря Пташника. Проще говоря, как шутливо заметил один из участников, это список городов, в которых ни в коем случае не надо жить", - пишет корреспондент Le Monde в Москве Бенуа Виткин.

"Наших читателей интересуют вопросы, связанные с загрязнением окружающей среды и изменением климата, - объясняет Le Monde Илья Кабанов, сам родом из Новосибирска, региональной столицы. - Я посмотрел трансляцию заседания в Youtube. И когда я понял, что она останется в сети недолго, учитывая реакцию, которую может вызвать этот доклад, я сразу сохранил ее на свой компьютер".

"Мудрое предчувствие: на следующий день видеозапись действительно исчезла с платформы. И доклад, казалось бы, был окончательно предан забвению. Слишком чувствительная тема, особенно "накануне выборов", взволновался один из участников заседания. Статья на эту тему, опубликованная Кабановым, вызвала широкий резонанс, и не только в Сибири", - указывает Виткин.

"(...) Там скрупулезно разбирается доклад профессора Пташника, обобщающий работы, проделанные различными государственными учреждениями. Первая шокирующая цифра: среди самых загрязненных городов России четыре пятых находятся в Сибирском федеральном округе, который представляет собой 25% территории России и 11% населения страны, - передает журналист. (...) - Приоритетным загрязнителем, обнаруженным в 14 наиболее пострадавших сибирских городах, является бензапирен, чрезвычайно токсичный углеводород, производимый как промышленностью, так и выхлопными газами. В Кызыле его концентрация превышает разрешенный уровень в 116 раз; в Абакане - в 88 раз...".

"Не меньшую тревогу вызывает загрязнение почвы. В шахтерском городе Норильск земля насыщена тяжелыми металлами - свинцом, цинком, никелем, медью и др. В Новокузнецке в изобилии обнаруживаются нитраты и фториды. Поверхностные воды в Республике Тыва, где президент Владимир Путин любит гулять по дикой природе, загрязнены на 67%", - пишет Le Monde.

"Докладчик также дает краткую обновленную информацию о вызванных этим загрязнением болезнях, частота которых в Сибири выше, чем где-либо в России: онкопатологии в Красноярске, врожденные пороки развития в Кемерово, заболевания детей в Алтайском крае...", - говорится далее.

"Все эти проблемы выявлены давно, - отмечает Илья Кабанов. - Авторы доклада ясно дают понять: медицинские данные и данные о загрязнении находятся в свободном доступе, никакой спутник США не задействован... Это просто полное обобщение".

"Только вот презентация профессора Пташника бросила присутствующих в холод. И члены президиума быстро пришли к единому мнению: публиковать доклад нельзя, как планировалось ранее. "Не нужно выступать алармистами, - предостерегает академик Валентин Пармон. - Часто Росгидромет не имеет достаточно аккуратных приборов, у них могут быть неправильные результаты".

"Более прямо выразил свою взволнованность академик Алексей Конторович: "Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией - как бомбу накануне выборов!" Помимо запланированных на осень парламентских выборов ученого беспокоят "ненужные вопросы", которые могут возникнуть у населения", - указывает издание.

"(...) Ужасно то, что никто их ни о чем не спрашивал, - отмечает Илья Кабанов. - Не понадобилось даже ни одного телефонного звонка. Речь идет о самоцензуре, что подтверждает состояние страха, в котором живет российская наука, особенно когда дело касается экологии".