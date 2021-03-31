"Пэтриархат": любовь миллениалов к животным вызывает бум

"Владельцы кошек и собак готовы тратить много денег на своих любимых четвероногих питомцев. Животные обладают сегодня такой значимостью, что американцы уже говорят о "пэтриархии", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

Пандемия коронавируса значительно увеличила число живущих в семьях домашних животных, говорится в публикации. "Аналитики американской инвестиционной компании Morgan Stanley подсчитали, что в 2020 году в американским семьях появилось на 3,6% больше собак и кошек, чем в 2019 году. Для сравнения: за последние 10 лет количество домашних животных увеличивалось в среднем на 1% в год", - отмечает издание.

"Раньше ветеринары ограничивались в основном тем, что делали прививки щенкам. Сегодня же в приоритете находится сохранение хорошего качества жизни животного в течение максимально продолжительного срока", - говорит Жан Шефтсик де Сольнок, глава подразделения по производству ветеринарных препаратов фармацевтического гиганта Boehringer Ingelheim.

"В США домашние любимцы достигли такой значимости, что свое исследование о домашних животных и ветеринарной медицине аналитики Morgan Stanley назвали "Добро пожаловать в пэтриархат". Обозначение "пэтриархат" - это каламбур из слов pet ("домашнее животное") и patriarchy ("патриархат"). Кажется, маркетологи убеждены, что собаки и кошки все чаще становятся главными в американских семьях - что, пожалуй, можно сказать и в отношении молодых групп населения в европейских и индустриализированных азиатских странах, например, в Японии или Китае", - говорится в статье.

"Особенно в крупных городах молодые люди все чаще чувствуют себя одинокими, говорит Шефтсик де Сольнок. У того, кто в одиночестве живет на 50-м этаже небоскреба в Нью-Йорке или Шанхае и неделями заключен в собственных четырех стенах, конечно, может возникнуть желание завести четвероного спутника".

"По его словам, (...) большие деньги на своих питомцев готовы тратить прежде всего люди из возрастной группы так называемых миллениалов. Как выяснили аналитики из Morgan Stanley в опросе американских потребителей, сегодня американцы придают домашним животным удивительно высокую значимость. Почти половина респондентов (47%) указали, что обращаются со своей собакой или кошкой, "как с ребенком". В возрастной категории 18-34-летних таких было и вовсе 54% - и 39% среди людей старше 55 лет".

"37% и вовсе указали, что готовы влезть в долги, чтобы обеспечить любимому питомцу необходимое медицинское обслуживание", - передает издание.

"В этой связи неудивительно, что все больше американцев оформляют страховки, которые покрывают как минимум часть расходов на здоровье домашних животных. По данным Morgan Stanley, в 2020 году уже 27% респондентов, имеющих кошку или собаку, отмечали, что оформили такую страховку. (...) В Европе медицинское страхование животных пока распространено в меньшей степени, но количество оформляемых страховок также растет (...)".

"В США расходы на здоровье домашних животных стоят уже на втором месте в бюджете владельцев кошек и собак - сразу же после расходов на корм. (...) Сегодня американцы ежегодно тратят на своих домашних животных более 100 млрд долларов".

В связи с этим и фармацевтические концерны фокусируются на инновациях. "Так, предпринимаются попытки разработать новые медикаменты, чтобы обеспечить кошкам, собакам или лошадям более продолжительную жизнь и улучшить ее качество. Например, компания Boehringer возлагает большие надежды на новый препарат для лечения диабета у кошек. У заключения в четырех стенах квартир, недостаточной активности и избалованности слишком большим количеством лакомств есть своя цена", - резюмирует NZZ.