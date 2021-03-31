Кремль пожинает то, что посеял? Российские конспирологи переживают подъем

"Билл Гейтс, микрочипы и вирус: в России тоже процветают теории заговора. Готовность населения к вакцинации падает", - пишет журналистка Юдит Хубер на сайте швейцарской телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen.

"В начале марта в России вызвали резонанс следующие цифры: опрос известного "Левада-Центра"* показал, что 62% респондентов не хотят вакцинироваться "Спутником". Такой результат сразу же был интерпретирован как выражение тотального недоверия по отношению к государству и правительству", - передает издание.

"Но это не все. Ведь, согласно опросу, целых 64% опрошенных россиян полагают, что коронавирус не возник естественным путем, а был создан в лаборатории". В одной из передач "Первого канала" "с помощью быстро сменяющих друг друга изображений и драматичной музыки публике намекают, что за коронавирусом стоит Билл Гейтс, так как он хочет заработать много денег, управлять людьми с помощью микрочипов и даже проредить человечество. То есть полугосударственный телеканал в лучшее эфирное время распространяет теории заговора о коронавирусе", говорится в статье.

По словам российского политолога Ильи Яблокова, "даже правительство годами активно распространяет теории заговора". "И вот результат: сначала распространяются такие теории, а затем они работают против тебя. Недоверие растет, люди верят сначала в один, затем в другой заговор - пока такое видение мира не становится своего рода привычкой", - говорит он.

"Но зачем Кремль распространяет подобные утверждения? Все совершенно просто: это инструмент власти, говорит эксперт: "Излюбленный инструмент для того, чтобы контролировать общество и обеспечивать поддержку правительства. И - в частности - для того, чтобы ослабить оппозицию".

"Так, в 2000-е годы Бориса Немцова представляли человеком, работающим на западные правительства. А об Алексее Навальном постоянно говорят, что он работает на американскую спецслужбу ЦРУ. Все эти обвинения основываются на теориях заговора. И это, по словам политолога Яблокова, работает очень хорошо".

"В недоверии по отношению к коронавирусу, наряду с теориями заговора, играет роль и собственный опыт обращения людей к врачам, говорит эксперт. По его словам, в сфере здравоохранения наблюдается огромный масштаб коррупции. Качество медицинского образования плохое и становится все хуже. Поэтому у такого недоверия есть, по мнению Яблокова, вполне рациональные составляющие".

"К тому же вакцина "Спутник" разрабатывалась непрозрачным путем. И, наконец, росту доверия не способствовало то, что президент Владимир Путин по непонятным причинам долгое время не вакцинировался".

"Возможно, теперь Кремль действительно осознал, что низкая готовность российского населения к вакцинации - это проблема. Ведь несколько дней назад Путин призвал население к вакцинации. Чтобы к концу лета можно было точно снять ограничения, введенные из-за коронавируса", - пишет SRF.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента