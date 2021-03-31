Загадка Covid-19 в Индии: много заражений, мало смертей

"(...) В эпидемии Covid-19 в Индии, на первый взгляд, нет ничего рационального. Индия - третья из наиболее пострадавших в мире стран с почти 12 млн случаев, но в ней наблюдается особенно низкий уровень смертности - около 118 смертей на миллион жителей. Во Франции этот показатель в 11 раз выше, с 1391 смертельным исходом на миллион жителей, он также значительно ниже, чем в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве, которые соответственно сообщают о 1660 и 1890 смертельных случаях на миллион жителей", - пишет журналист Робен Тутенж в издании Slate.fr.

"(...) Однако на самом деле вирус сильно поразил Индию, вторую по численности населения страну в мире, сразу после Китая, с населением 1,3 млрд человек. Национальный опрос, проведенный на основе образцов крови, показал, что, по состоянию на декабрь 2020 года, около 22% индийцев подверглись воздействию Covid-19. Это более чем в 30 раз превышает официальный показатель, сообщает The Economist. Несмотря ни на что, даже в разгар пандемии смертность от вируса оставалась намного ниже, чем в других странах", - говорится в статье.

"Большая часть этой разницы может объясняться только демографией, - считает Гаутам И. Менон, профессор кафедры физики и биологии Университета Ашока. - Средний возраст в Индии низкий - около 29 лет, в то время как в США - около 38 лет, а в Великобритании - около 40 лет ". Во Франции средний возраст 41 год".

"Поскольку возраст является основным фактором риска смерти от Covid-19, индийской молодежи при встрече с вирусом удалось остаться относительно невредимой. С другой стороны, в Индии также наблюдается низкий уровень ожирения по сравнению с некоторыми западными странами. Этот фактор, увеличивающий риск осложнений, в свою очередь, мог снизить уровень смертности", - комментирует автор публикации.

"Другие исследователи утверждают, что ранний и быстрый карантин на индийской территории в марте 2020 года, когда страна еще мало пострадала, снизил смертность от вируса. "Пандемия Covid наступила намного позже, чем в других странах. У нас было время поучиться", - уточняет доктор Гиридхар Р. Бабу, профессор и эпидемиолог Фонда общественного здравоохранения Индии.

"(...) Несколькими учеными уже давно выдвигалась другая гипотеза, но они не смогли предоставить ощутимых доказательств. По их мнению, индийское население постоянно подвергалось воздействию многих патогенов, вызывающих, в частности, кашель и простуду, и благодаря этому могло выиграть от своего рода иммунитета к Covid-19", - передает Slate.fr.

"(...) По мнению профессора Гаутама И. Менона, нельзя исключить теорию предшествующего иммунитета, но ее по-прежнему трудно доказать. "У азиатов из других регионов, как и у Великобритании, смертность от Covid-19 выше, чем у коренного европейского населения. Поэтому генетические факторы представляются маловероятными". Не говоря уже о том, что Индия не должна быть единственной страной, имеющей такие генетические особенности, даже если бы они были реальны", - говорится в публикации.

"(...) Реальность могла быть гораздо менее благоприятной: показатели смертности от вируса на индийской территории были сильно занижены. В штате Керала, расположенном на юге Индии, государство могло занизить на 30%-40% данные о смертях, связанных с Covid-19, в частности, по политическим причинам, сообщает The Economist. Некоторых врачей побуждали ссылаться на сопутствующие заболевания как на причину смерти, тем самым скрывая коронавирус", - сообщается далее.

"(...) Сегодня не время для оптимизма. Беспокойство по поводу второй волны в стране вполне реально. В феврале количество ежедневных положительных тестов по всей стране упало до немногим более 9 тыс. в день, что указывало на затишье. Всего через месяц, 25 марта, это число превысило 59 тыс., в среднем 47 тыс. случаев за последние семь дней", - отмечает Slate.fr.

"Ситуация тем более тревожна, что на территории Индии обнаружена новая мутация Covid-19. Последняя потенциально может быть более заразной и более опасной", - указывает журналист. (...) Появление новых штаммов также вызывает опасения по поводу второй волны повторных заражений, вновь поднимая вопрос о предполагаемом развитии коллективного иммунитета, который иногда приобретается в отдельной стране. "Наихудшим сценарием стало бы сочетание обширных повторных инфекций с более быстрым распространением одного или нескольких новых штаммов", - опасается Гаутам И. Менон.

"С другой стороны, кампания вакцинации в Индии замедляется, ей мало помогает население, скептически относящееся к вакцинам. В настоящее время только 55 млн человек получили хотя бы одну инъекцию, что составляет чуть более 3% от общей численности населения, - пишет Slate.fr. -Если ничего не предпринять, то на вакцинацию 70% индийцев уйдет десять лет, считают эксперты".

"Рост числа случаев заболевания в стране также вызвал серьезные последствия на международном уровне: Индия приостановила экспорт британской формулы AstraZeneca, произведенной на ее территории под названием "Covishield", одним из крупнейших мировых производителей которой она является, сообщает Le Monde. Бразилия, Великобритания, Марокко и Саудовская Аравия уже отметили задержки доставки. Цель такой приостановки? Прежде всего, ускорить вакцинацию на собственной территории, чтобы избежать нового карантина, который будет иметь для страны драматические последствия как в социальном, так и в экономическом плане", - резюмирует Робен Тутенж.