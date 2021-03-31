Конец ночи

"Более 3 тыс. спутников, вращающихся вокруг Земли, излучают настолько яркий свет, что на планете уже не осталось по-настоящему темного места. Так называемые спутниковые мегасозвездия могут усугубить ситуацию", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Уже 83% мирового населения видят по ночам неестественно светлое небо. Световому загрязнению способствует прежде всего освещение улиц, заводов, офисных и жилых зданий. Как уже показали некоторые исследования, каждый год площадь территорий с ночным освещением растет и оно становится ярче, в том числе благодаря дешевому и энергосберегающему светодиодному освещению", - отмечает издание.

"Впрочем, источниками светового загрязнения являются не только объекты, расположенные на Земле. Как продемонстрировала команда ученых из Словацкой академии наук, тысячи спутников на околоземной орбите в значительной степени способствуют потере темноты. В научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society астрономы отмечают, что искусственные объекты на околоземной орбите осветляют ночное небо примерно на 10%", - говорится в статье.

"В начале января вокруг Земли вращалось более 3300 спутников, а также десятки тысяч частиц космического мусора. (...) Это представляет собой проблему и для астрономов. Чтобы избежать земных источников света, телескопы чаще всего устанавливают вдали от крупных городов и торговых маршрутов, например, в пустыне Атакама в Чили. Но и в таких нетронутых районах ученые не могут избежать светового загрязнения из космоса".

Исследователи из Словацкой академии наук рассчитали суммарное влияние спутников на освещенность ночного неба. "Мощность светового излучения измеряется в канделах, - поясняет издание. - Так, сила светового излучения на первозданном ночном небе составляет 200 микрокандел с учетом естественных источников света. По словам ученых, флот из спутников и облако из космического мусора осветляют ночное небо на дополнительные 20 микрокандел на квадратный метр, что соответствует увеличению мощности светового излучения на 10%. В 1979 году этот показатель был установлен Международным астрономическим союзом (IAU) в качестве предельного значения, которое не следует превышать при астрономических наблюдениях. Поэтому новое исследование ставит вопрос о том, возможно ли еще придерживаться этого правила".

"Ситуация, вероятно, ухудшится при появлении так называемых мегасозвездий из спутников. Компании, например, Space-X, анонсировали, что намерены запустить на околоземную орбиту десятки тысяч спутников, чтобы подключить к интернету отдаленные регионы. Лишь в марте компания запустила в космос 240 миниспутников. В своем докладе для ООН IAU предупреждает, что мегасозвездия сделают непригодными до 40% снимков некоторых телескопов", - пишет Süddeutsche Zeitung.