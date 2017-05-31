Европа между хаосом и заговором

19 ноября 1979 года, в три часа ночи, Збигнева Бжезинского, советника по нацбезопасности США, разбудил телефонный звонок, пишет обозреватель El Mundo Пабло Р.Суансес. "Мы столкнулись с ядерной атакой. 30 секунд назад 200 советских ракет были выпущены в сторону США", - сказал помощник Бжезинского, генерал Уильям Одом. У Бжезинского было две минуты на проверку, реальна ли атака, и еще четыре - на оповещение президента США, который должен был принять решение об ответном ударе.

Бжезинский распорядился о проверке. "За несколько секунд до момента, когда ему пришлось бы сделать роковой звонок [президенту], Одом позвонил снова. Оказалось, произошла ошибка", - пишет автор.

Суансес продолжает: "В последние дни Европа и США отдалились друг от друга, как давно уже не отдалялись". Канцлер Германии Меркель "заявила вслух то, что большинство европейских партнеров говорят в кулуарах - что Трампу нельзя доверять", говорится в статье, а президент Франции Макрон "бросил вызов в лицо российскому президенту Путину и пригрозил нанести бомбовый удар по Сирии - союзнице Москвы".

По мнению обозревателя, в Берлине, Париже и Брюсселе всем придется уяснить одну вещь: "В Европе нет никого, кого можно было бы разбудить в три часа утра". Нет протокола действий в случае атаки, нет механизмов и ресурсов, ни у кого нет надлежащего опыта и необходимой власти, утверждает автор. А наличие власти - "самое важное в международных отношениях, когда имеешь дело с Путиным и Трампом", - убежден автор.

"Вакуум, возникший после "Брекзита", и усиление изоляционистской риторики после победы Трампа побуждают Берлин и Париж выйти вперед и стать движущей силой. Это хорошая идея, но необходима намного более тесная интеграция, а также решительные ассигнования на безопасность и оборону, против которых сопротивляются все", - рассуждает автор.

"Вдобавок в Брюсселе слишком свежа память о фиаско на Украине в 2014 году, а тысячи погибших напоминают каждодневно, что происходит, когда нет ни плана, ни единства, - продолжает Суансес. - В то время ЕС ободрял Украину, подталкивал манифестантов, вселил ложные надежды в европеистов и удрал без оглядки, когда Москва мобилизовала войска. Нельзя, чтобы нечто похожее случилось вновь, нельзя допускать никаких просчетов".

"Бжезинский, умерший несколько дней назад, говорил: "История - гораздо больше продукт хаоса, чем заговор". К сожалению для Европы, те, кто стремится ее разрушить, лучше всех владеют искусством заговора и ловчее всех передвигаются в тумане хаоса", - заключает автор.