Испания призывает к военной интеграции ЕС перед лицом новых угроз

"Европа существует в окружении внешних кризисов, которым ни одна страна неспособна противостоять в одиночку. А новые угрозы (кибератаки или глобальный терроризм) ставят под сомнение модель "одно государство - одна армия", - пишет корреспондент EL PAÍS Лусия Абельян. "Испания представила Брюсселю суровый аналитический доклад о европейском военном потенциале, призвав к координации и, в конечном итоге, к интеграции обороны", - сообщает издание.

Газета цитирует официальный документ, составленный испанской стороной: "Было бы политической безответственностью не решать проблему с неспособностью Союза действовать стратегически в связи с его собственными нуждами и интересами".

Испания внесла вклад в дебаты об обороне ЕС на прошлой неделе, незадолго до визита Трампа в Брюссель. "Ее вклад приобретает еще больший смысл, когда мы знаем о результатах этого визита", - пишет автор, напоминая, что Трамп призвал европейских членов НАТО увеличить расходы на оборону и сознательно умолчал об обязательстве США крепить коллективную оборону. Инициатива Испании гармонирует с призывом канцлера Меркель: "Мы, европейцы, должны взять свою судьбу в собственные руки".

Газета приводит еще одну цитату из испанского документа: "ЕС не располагает военным потенциалом для решительного влияния на ход [сирийской] войны. Эта ситуация должна измениться. ЕС не может допускать, чтобы только Россия и другие акторы имели реальное влияние на конфликты, которые серьезно на нем сказываются".

Совокупный оборонный бюджет 28 стран ЕС - 200 млрд евро в год. "Должно быть, эта колоссальная сумма инвестируется очень плохо, если в конечном итоге ЕС считается малозначительным с военной точки зрения", - признает испанское правительство в документе. Проблема - в недостаточной координации.

Испания предлагает форсировать все меры, которые применяет Брюссель в своих планах обороны. Так, это "перманентное структурированное сотрудничество - так называемый "оборонный Шенген", который в конце года объединит страны, желающие продвинуться в этой сфере дальше", - говорится в статье.

Другие страны также подают в ЕС свои доклады. На следующей неделе Еврокомиссия опубликует план создания европейского фонда обороны.