31 мая 2017 г. Пилита Кларк | Financial Times Участники Парижского соглашения по климату размышляют о его будущем без США "Дональд Трамп провел несколько месяцев в размышлениях, выходить ли Соединенным Штатам из Парижского соглашения по климату", - пишет Financial Times. Президент США пообещал в "Твиттере", что примет окончательное решение на этой неделе, напоминает автор статьи Пилита Кларк. Но что будет означать выход США из соглашения ООН, принятого почти всеми странами в декабре 2015 года в Париже? Что, если он останется в соглашении и попытается затормозить его или просто проигнорирует план сокращения выбросов в США, разработанный администрацией Барака Обамы по этому соглашению? Основная причина, по которой сторонники глобального климатического соглашения опасаются выхода США, состоит в том, что это может привести к выходу и других стран по примеру США или к ограничению их усилий по сокращению выбросов углерода. Именно поэтому мировые лидеры в преддверии саммита G7 на прошлой неделе в Италии потратили столько времени в попытках убедить Трампа в необходимости борьбы с изменением климата. Китай и ЕС предложили взять на себя лидерство в вопросах климата, которое, в соответствии с парижскими договоренностями, принадлежало бывшему президенту США Бараку Обаме. "Но Россия дает противоречивые сигналы. Формально она еще не ратифицировала соглашение, в отличие от 147 других государств", - отмечает автор. Министры из Индии утверждают, что верны соглашению. Но страна, охваченная повсеместной бедностью, может столкнуться с давлением изнутри в пользу пересмотра своего решения, если США, самое богатое государство в мире, отойдут в сторону. Некоторые эксперты по климату стали говорить, что будет лучше, если США выйдут из соглашения. По мнению Люка Кемпа из Австралийского национального университета в Канберре, "непредсказуемые Соединенные Штаты могут принести больше вреда в качестве участника соглашения, чем вне его". Как написал Кемп в журнале Nature Climate Change на прошлой неделе, если США останутся в соглашении, американские участники переговоров могут воспользоваться консенсуальной системой голосования ООН, чтобы отменить важные решения по правилам Парижского соглашения, которые должны быть определены к концу 2018 года. Поэтому лучше, чтобы США вышли из соглашения, так как в этом случае другие страны смогут предпринять более широкие действия, такие как, например, введение штрафов на импорт для тех, кто не соблюдает экологические требования. Источник: Financial Times