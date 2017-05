31 мая 2017 г. Катрин Хилле | Financial Times Кремль собирает экспертов, чтобы решить проблему вялого экономического роста в России "Ведущие бизнесмены и правительственные чиновники из России и зарубежных стран, по-видимому, неожиданно соприкоснутся с горячей политической кампанией", - пишет корреспондент Financial Times Катрин Хилле, поясняя, что это произойдет в четверг на Петербургском международном экономическом форуме. "Российская экономика, находящаяся в тяжелом положении, оказалась в центре "конкурса красоты", организованного президентом Путиным, который велел группе советников представить конкурирующие планы стратегии по подстегиванию роста", - говорится в статье. Экономический рост в России сейчас сильно не дотягивает до показателя в 3%, желательного для Кремля, поясняет издание. "Осенью, когда президент официально решит баллотироваться [на следующих президентских выборах. - Прим. ред.], он использует эти материалы для своей программы предвыборной кампании", - говорит экономист Евгений Гонтмахер. Газета перечисляет проблемы России: "чрезмерная зависимость от экспорта нефти и газа", "не удается заручиться достаточными инвестициями в модернизацию ветшающей инфраструктуры", "производительность труда с трудом гонится за ростом зарплат, который провоцируется убылью рабочей силы". "Но дебаты о решении этих проблем приобрели новую актуальность, так как Путин не осуществил обещаний, которые дал в начале текущего срока, - обещаний создать миллионы высокотехнологичных рабочих мест, усовершенствовать образование и здравоохранение, значительно повысить реальные зарплаты", - пишет издание. Газета описывает планы, представленные советниками Путина. Алексей Кудрин "утверждает, что нужно обязательно модернизировать чиновничество, реформировать суды, уменьшить роль государства в экономике и радикально реорганизовать систему образования и рынок труда. Его стратегия предполагает далеко идущие перемены в институтах управления, так что многие полагают: она слишком политизирована, чтобы Путин поддержал ее всецело", пишет автор. Конкурирующий план - предложения "Столыпинского клуба" во главе с Борисом Титовым. По мнению издания, они "держатся вдали от политики. Но призывы этой группы частично свернуть систему плавающего обменного курса, смягчить монетарную политику и субсидировать кредиты для бизнеса ставят под сомнение ключевую политику ЦБ, председатель которого Набиуллина снискала доверие Путина, когда помогла стране выдержать шок от западных санкций и обвала цен на нефть". Свою повестку дня представил и премьер-министр Медведев. "Аналитики называют ее самой реалистичной и гибкой, но также наименее амбициозной из всех трех", - говорится в статье. "Правительство ограничивает публичное обсуждение своего плана, откладывая его до тех времен, пока не состоятся выборы, но во внутренней работе кабинет, похоже, продвигается вперед", - говорится в статье. "Они готовы нажать на кнопку, едва пройдут выборы", - сказал неназванный экономист. Газета пишет: "Пока Путин оставляет все варианты для себя открытыми: он велел советникам презентовать конкурирующие планы за закрытыми дверями, и во вторник это состоялось". Источник: Financial Times