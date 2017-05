31 мая 2017 г. Мартин Вульф | Financial Times Дональд Трамп и отказ США от лидерства "Дональд Трамп пробыл президентом Америки всего четыре месяца. До сих пор невозможно предсказать, чем обернется его президентство. Но оно уже стало революционным моментом: Трамп в корне перевернул наши представления о том, что представляют собой США. Мы живем в мире, созданном США. Сейчас они его разрушают", - пишет обозреватель Financial Times Мартин Вульф. "Трамп уже значительно повлиял на саму идею Запада. Альянс западных стран еще является крупнейшим экономическим блоком в мире и крупнейшим хранилищем научного знания и делового опыта. Но он разваливается. Как признала канцлер Германии Ангела Меркель, Европа больше не может рассчитывать на США. Возможно, будет неразумно так говорить, но она была, безусловно, права. Трамп, кажется, предпочитает автократов нынешним европейцам. Он тепло относится к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и президенту Филиппин Родриго Дутерте, не говоря уже о российском президенте Владимире Путине", - говорится в статье. "Его, кажется, вовсе не заботят демократия или права человека. Кроме того, как представляется, он не привержен принципам взаимной обороны НАТО. "Ультраправые" сторонники Трампа усматривают разницу не между демократией и деспотизмом, а, скорее, между социальными прогрессистами и глобалистами, которых они презирают, и социальными консерваторами и националистами, которых они поддерживают", - рассуждает автор. "Теперь обратите внимание на место Запада и, прежде всего, США в мире. Возвышение Китая уменьшило их экономический и политический вес", - полагает Вульф. "Избрание Трампа, человека, столь явно лишенного добродетелей, способностей, знаний и опыта, которых следует ожидать от президента, нанесло еще больший ущерб привлекательности демократической системы", - утверждает он. "По всему миру люди ставят под вопрос будущую роль США. Не будет ли разумнее, думают они, сблизиться с Китаем? Трамп, кажется, не стал бы возражать, если бы это произошло. Он добровольно вывел США из Транстихоокеанского партнерства, целью которого было стать альтернативой китайскому лидерству", - говорится в статье. "Можно рассматривать первые четыре месяца этого президентства как историю успешного сдерживания. Также можно считать Трампа нормальным республиканцем. К сожалению, у обычных республиканцев есть разрушительные идеи, и Трампа, возможно, не получится сдерживать. Это по-прежнему выглядит как конец мирового порядка под руководством США", - пишет издание. Источник: Financial Times