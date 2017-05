31 мая 2017 г. Мэри Дежевски | The Guardian Что опаснее, Россия или ИГИЛ* Заявление американского сенатора Джона Маккейна, что "он считает Владимира Путина более опасным, чем "Исламское государство"*, вызвало протесты у экспертов и умников в соцсетях", - пишет Мэри Дежевски в The Guardian. "Многие нашли его аргумент абсурдным. Как может Путин, или вообще кто-нибудь, представлять большую угрозу, чем дикие боевики-теократы, устроившие буйство на Ближнем Востоке и обезглавливающие тех, кто попадается им на пути?" - говорится в статье. Но Маккейн говорил, во-первых, о глобальной безопасности и, во-вторых, о западной демократии в свете того, как Дональд Трамп мог или не мог добиться президентского поста. "Так уж вышло, что я не согласна с Маккейном и в том, как он воспринимает российскую демократию, и в том, насколько далеко идут злые намерения Путина в отношении демократии в других местах, - пишет Дежевски. - Путинская Россия не похожа даже на дряхлый Советский Союз в последние его годы с точки зрения того, что ее граждане могут говорить или делать. Путешествия и интернет открыли Россию для мира настолько, что это будет трудно обратить вспять - даже если вы думаете, что Путин намерен это сделать (я так не думаю). А если Путин не является большим врагом демократии в своей стране, почему он должен пытаться подорвать ее за границей - или даже воображать, что может это сделать?". Маккейн находится на более твердой почве, когда говорит о глобальной безопасности. Здесь превосходство России над ИГИЛ*, безусловно, неопровержимо. Даже если ее вооруженные силы все еще не совсем модернизированы, Россия является ядерной державой, говорится в статье. "Должно быть очевидно, что Россия представляет бесконечно большую потенциальную угрозу, чем ИГИЛ*, - точнее, представляла бы, если бы вы были ее врагом и она бы решила сражаться. Совпадение того, что Россия по большей части не в боевом настроении, а рекламирующее себя "Исламское государство"*, безусловно, настроено воевать, исказило наше представление о соотношении этих угроз. Джон Маккейн был неправ, приписывая России однозначно враждебные намерения, однако, попытавшись соразмерить ИГИЛ* с Россией, он сделал абсолютно правильное заключение", - признает журналистка. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Guardian