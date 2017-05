31 мая 2017 г. Шон Уолкер | The Guardian Россиянин, подозреваемый в хакерской деятельности, стал на шаг ближе к экстрадиции в США "Россиянин, подозреваемый в хакерской деятельности, стал на шаг ближе к отправке в США после того, как чешский судья предварительно дал одобрение на старт экстрадиции во время судебных слушаний, проводившихся в тюрьме строгого режима в Праге", - сообщает Шон Уолкер, корреспондент The Guardian. "Евгений Никулин, арестованный в ресторане чешской столицы в октябре прошлого года и обвиняемый ФБР в масштабных взломах американских компаний, выглядел во время слушаний бледным и истощенным после восьми месяцев в одиночном заключении", - говорится в статье. По словам журналиста, "это мутное дело пока породило больше вопросов, чем ответов, но ясно одно: власти США твердо рассчитывают на экстрадицию из Чехии 29-летнего москвича, который ездил на "Ламборгини" и общался с детьми высокопоставленных российских чиновников, а Москва намеревается его вернуть, подав собственный запрос об экстрадиции". Как сообщает Уолкер, "в ФБР возложили на Никулина ответственность за масштабные взломы паролей в LinkedIn, Dropbox и Formspring в 2012 году. Арест Никулина в октябре прошлого года произошел за три дня до того, как администрация Обамы официально обвинила Россию во взломе Национального комитета Демократической партии и вмешательстве в выборы". Адвокаты Никулина утверждают, что дело против него является заговором. "Они заявляют, что Никулин не был хакером и что его жизнь вращалась вокруг покупки и продажи элитных машин, о чем свидетельствует интервью 2015 года российскому сайту об автомобилях, в котором он рассказывал о своей любви к "Ламборгини". Однако специальный агент Джефри Миллер из офиса ФБР в Сан-Франциско, по-видимому, думает иначе, пишет Уолкер. Изданию удалось ознакомится с аффидевитом Миллера (письменные показания. - Прим. ред.) на 17-и страницах, где кратко изложены для чешского суда свидетельства против Никулина. "В аффидевите перечислены некоторые из псевдонимов, которые Никулин предположительно использовал: Chinabig01, Eugene, Uarebeenhacked, John Pattison, itBlackHat, - говорится в статье. - Согласно аффидевиту Миллера, свидетельства ФБР основаны на "интервью со свидетелями, включая конфиденциальные источники, на данных интернет-провайдеров, разрешенной судом компьютерной слежке и на других источниках". Автор добавляет, что никакие из этих необработанных свидетельств не были переданы суду. Уолкер отмечает, что аффидевит имеет отношение только к взлому LinkedIn, Dropbox и Formspring в 2012 году, то есть в нем не упоминается никакой взлом выборов. "Тем не менее Никулин написал из тюрьмы, что Миллер допросил его в Праге 7 февраля и затронул тему взлома выборов", - говорится в статье. Выдержки из этого письма были предоставлены изданию адвокатами Никулина, но журналист отмечает, что нет возможности подкрепить доказательствами заявления россиянина. "Никулин заявил, что Миллер потребовал от него признаться во взломе серверов Национального комитета Демократической партии - в рамках того, что ФБР, как утверждается, назвало бесчестным заговором, в конечном итоге осуществленным по указке Трампа, - и пообещал, что с ним будут хорошо обращаться в США, если он будет сотрудничать, - информирует автор. - Никулин написал, что он отклонил предложение". "Документ, содержащийся в судебных бумагах, описывающих допрос 7 февраля, подтверждает личное присутствие Миллера и помощника федерального прокурора США Мишель Кейн вместе с четырьмя чиновниками из чешской разведки, обозначенных только инициалами, - сообщает издание. - В документе утверждается, что Никулину зачитали его права, что он настаивал на своей невиновности в связи с предъявленными обвинениями и что допрос завершился по прошествии всего лишь 29 минут". По утверждению адвокатов Никулина, передает Уолкер, документ о допросе неполный, а их клиент стал жертвой заговора ФБР. "Вы действительно думаете, что высокопоставленный агент ФБР проделал бы весь этот путь из Сан-Франциско лишь для того, чтобы зачитать этому парню его права?" "Другие люди, близкие к делу, отклонили идею о тотальном заговоре, но признали, что в деле есть много необычных элементов, - передает корреспондент. - По одной из теорий, ФБР проводит облаву на российских хакеров, надеясь, что, возможно, они знают других хакеров, вовлеченных во взлом выборов". Так, российский программист был арестован в Барселоне в апреле. "Мое предположение по обоим этим случаям, что американская разведка только начала собирать разведданные о российских хакерах и о том, как они работают со спецслужбами, и они (американцы) хотят использовать этих ребят, чтобы получить от них информацию", - цитирует автор Андрея Солдатова, специалиста по российским спецслужбам. Посольство США в Праге, Минюст США и ФБР отказались давать комментарий газете. Также несколько чешских чиновников отказались комментировать или заявили о своей неосведомленности, а источник издания, близкий к чешской разведке, указал, что только очень ограниченный круг людей в ведомстве был проинформирован о деталях дела, передает журналист. В статье уточняется, что сразу после ареста Никулина в Праге Россия подала своей собственный запрос о его экстрадиции в связи с незначительной компьютерной кражей в 2009 году. "Адвокаты Никулина признают, что российский запрос неубедителен, но говорят, что их подзащитный согласен на экстрадицию в Россию, - пишет Уолкер. - Запрос похож на плохо завуалированную попытку не дать Никулину попасть в руки американцев". "Судья Ярослав Пытлун постановил, что запросы из обеих стран соответствуют юридическим требованиям, а адвокаты Никулина заявили, что будут подавать апелляцию только на экстрадицию в США, - говорится в завершение. - После того как процесс в апелляционной инстанции завершится, министр юстиции Чехии Роберт Пеликан примет окончательное решение о том, куда отправить Никулина". Источник: The Guardian