Модернизация ядерных вооружений обойдется США в 85 млрд долларов. Не пора ли выйти из гонки по МБР?

"Небо над неспокойным Тихим океаном было черным как смоль, когда ракета Minuteman III взмыла ввысь с военной авиабазы Ванденберг со столбом пламени, который осветил побережье Калифорнии на много миль", - повествуют корреспонденты The Los Angeles Times.

Не оснащенная вооружениями ракета описала дугу по окружности земного шара и приземлилась в южной части Тихого океана, на расстоянии 4,2 тыс. миль от места запуска.

Minuteman III, испытания которой проводились 3 мая, - это важный элемент оборонной стратегии США: арсенал межконтинентальных баллистических ракет (МБР) способен стереть с лица Земли любой населенный пункт посредством ядерного взрыва не более чем через полчаса после старта, говорится в статье.

"Хотя испытания показали, что Minuteman по-прежнему способна выполнить свою миссию, основные компоненты ракеты и центров контроля, которые используются для ее запуска, являются реликтами холодной войны и поддерживать их становится все дороже. Запчасти столь труднодоступны, что, по некоторым данным, военные заимствуют их из музеев", - пишут авторы.

В то же время Россия и Китай совершенствуют свои ядерные мощности. Пакистан, Индия и Израиль продолжают создавать новое ядерное оружие и системы его доставки. С учетом этого представители ВВС США проявляют все большую обеспокоенность способностью Minuteman преодолевать будущие системы противоракетной обороны противника, говорится в статье.

Одна из самых стратегически трудновыполнимых и финансово сложных задач, поставленных перед администрацией Дональда Трампа, состоит в том, чтобы выполнить обещание президента модернизировать вооруженные силы, в том числе устаревающий ядерный потенциал, пишут авторы.

Пентагон начал работу по замене Minuteman ракетами и центрами управления нового поколения, но этот план обойдется стране в астрономическую сумму 85 млрд долларов, что является одним из самых дорогостоящих проектов в истории ВС США.

Две оборонные фирмы получат трехлетние контракты на 359 млн долларов каждая в этом году, а испытания должны начаться в середине 2020-х годов, сообщают журналисты.

Огромная цена создания нового арсенала ракет вызвала дебаты в американском военном истеблишменте: насколько необходимы в XXI веке держать в пусковых шахтах эти 400 стратегических ракет?

Эта дискуссия заставила задуматься о самой сути оборонной ядерной стратегии США, о целесообразности концепции ядерной триады, состоящей из ракет на подводных лодках, стратегических бомбардировщиках и в подземных шахтах.

Аргументы в пользу уничтожения межконтинентальных баллистических ракет сейчас сильнее, чем когда-либо в прошлом. Сторонники этой стратегии утверждают, что возможности ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках расширились, и теперь они в большей степени способны предотвратить вражескую атаку, передает издание.

"Системы МБР устарели, они рискованны и не нужны, - считает бывший министр обороны, работавший в администрации Билла Клинтона, Уильям Перри. - По сути, они могут приблизить конец цивилизации из-за ложной тревоги. Это (лишняя) ответственность - мы способны обеспечить сдерживание и без них".

Между тем в настоящее время ядерные вооружения распространяются в мире, а не исчезают, указывают оппоненты такой точки зрения, и руководство ВВС США обеспокоено, что Россия, Китай и Северная Корея инвестируют в новые системы ядерных вооружений.

"Ядерное оружие - основа нашей национальной стабильности, - утверждает генерал-майор Фред Стосс, директор по операциям Командование глобальных ударных сил ВВС США. - МБР - это самая ответственная часть. У них самое короткое время запуска. МБР - это самая стабилизирующая часть триады". "У России есть триада. Китай близок к триаде", - добавил он.