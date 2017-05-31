Макрон и Путин экзаменуют друг друга в Версале

В НАТО, с Дональдом Трампом и с Реджепом Тайипом Эрдоганом, как и с Владимиром Путиным в Версале, Эммануэль Макрон сумел задать тон, считает Le Monde.

"В роскошной обстановке Версальского дворца в понедельник, 29 мая, Франция пожелала направить отношения с Россией в новое, благоприятное русло, и ей это удалось, - говорится в редакционной статье. - Макрон напомнил, что невозможно найти решение "ни одной из главных задач нашего времени" без "глубинного диалога" с Москвой. Это совершенно правильно. Однако, принимая своего российского коллегу Владимира Путина, французский президент был прав, отмечая, что этот "диалог" должен быть "открытым и прямым" - иными словами, не скрывающим наши разногласия".

"Для встречи был найден повод, способный потешить эго Владимира Путина: совместное открытие выставки, посвященной Петру Великому, первому царю, инициировавшему франко-российский диалог в 1717 году. Час беседы с глазу на глаз позволил обозначить реалистичное положение дел на сегодня. Да, признает Париж, необходимо "сохранить сирийское государство", что подразумевает не выдвигать уход Башара Асада в качестве предварительного условия дискуссий о политическом будущем этой несчастной страны, - пишут журналисты. - Да, говорим мы далее, правильным форматом дискуссий по Украине остается тот, который объединяет Берлин, Париж, Москву и Киев, однако каждая из непосредственно заинтересованных сторон - включая россиян и украинцев - должна проявить хотя бы минимум доброй воли, чего пока не происходит".

Издание продолжает комментировать французскую позицию: "Готовность к поиску решений с таким незаменимым партнером, как Россия, несомненно, должна быть вновь подтверждена и в Париже, и в Берлине. Но она предполагает также изменение поведения со стороны Кремля. Необходимо запретить своему сирийскому протеже использовать химическое оружие. По Украине необходимо признать: несмотря на понимание Евросоюза, что на Украине совершено множество грубых ошибок, власти Киева получили свою легитимность в результате череды свободных выборов, а не "пронацистского путча", как об этом твердит Москва. Надо также понять, что попытки Кремля ослабить Евросоюз посредством поддержки ультраправых еврофобов Старого света не принесли России ничего хорошего, скорее наоборот".

"Между "Брекзитом" и меркантильным изоляционизмом Дональда Трампа, отмеченным на этой неделе Ангелой Меркель, Евросоюз должен сплотить свои ряды и усилить собственную идентичность по важнейшим актуальным вопросам - Украина, Сирия, глобальное потепление", - говорится в статье.

Le Monde советует дипломатии Макрона действовать в такой манере: отстаивать существование Европы, насколько это возможно, в мире, где правят силовые блоки, руководимые националистами. Решительно, но без иллюзий европеизма.